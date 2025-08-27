En vivo

La Centenario Baja será destinada a niños en el próximo partido de Argentina en las Eliminatorias

La sanción llega en el marco de un expediente abierto por la FIFA tras denuncias de cánticos racistas en el partido que la “Albiceleste” le ganó 4-1 a Brasil.

27/08/2025 | 11:03Redacción Cadena 3

FOTO: La Centenario Baja será destinada a niños en el próximo partido de Argentina en las Eliminatorias.

La FIFA sancionó a la Selección argentina con la clausura parcial de una tribuna luego del empate 1-1 frente a Colombia en el Monumental, por las Eliminatorias Sudamericanas.

En consecuencia, la Centenario Baja será ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales, en una medida que busca generar conciencia y rechazar cualquier tipo de manifestación discriminatoria en los estadios.

El comunicado oficial difundido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que “la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios”.

De esta manera, el encuentro entre Argentina y Venezuela, a disputarse el jueves 4 de septiembre en el Monumental desde las 20.30, contará con un marco especial en una de sus cabeceras.

Los campeones del mundo ya están clasificados al Mundial 2026, mientras que la “Vinotinto” buscará dar un paso clave en su sueño de alcanzar la primera participación de su historia en la Copa del Mundo.

La sanción llega en el marco de un expediente abierto por la FIFA tras denuncias de cánticos racistas en el partido que la “Albiceleste” le ganó 4-1 a Brasil.

Si bien en aquella ocasión se contempló la posibilidad de disputar el encuentro ante Colombia con público reducido, la medida finalmente no se aplicó y el estadio se presentó con localidades completas.

La Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna”, resaltó la AFA, que además anunció que durante el partido se realizarán acciones complementarias de concientización, reforzando el mensaje de tolerancia e inclusión.

Lectura rápida

¿Qué sanción recibió la Selección argentina? La clausura parcial de la tribuna tras el partido con Colombia.

¿Quién ocupará la Centenario Baja? Será ocupada por público infantil y organizaciones no gubernamentales.

¿Cuándo se jugará el partido contra Venezuela? El partido será el jueves 4 de septiembre a las 20.30.

¿Cuál fue el motivo de la sanción? Denuncias de cánticos racistas en el partido que Argentina ganó a Brasil.

¿Qué acciones realizará la AFA durante el partido? Se realizarán acciones de concientización sobre la lucha contra la discriminación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

