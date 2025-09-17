La “Academia” consiguió un buen triunfo como visitante ante Vélez y buscará cerrar la llave en el “Cilindro”.

FOTO: Racing quiere revertir su racha adversa en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Racing dio un paso importantísimo este martes al ganarle 1-0 a Vélez en condición de visitante, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Favorecidos por la expulsión del defensor Lisandro Magallán, los dirigidos por Gustavo Costas se quedaron con el triunfo gracias al gol del delantero Adrián “Maravilla” Martínez.

De esta manera, quedaron en una muy buena situación aunque no deberán confiarse de cara a la vuelta, que será el martes 23 en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”.

En los últimos años, Racing llegó en varias ocasiones a los cuartos de final de la Copa Libertadores, aunque dicha instancia se convirtió en una verdadera complicación para el equipo de Avellaneda, que no puede meterse entre los cuatro mejores de América desde el año 1997.

Esta es la quinta ocasión en la que Racing disputa los cuartos de final de la Copa Libertadores. La primera fue justamente en 1997, cuando derrotó por penales a Peñarol de Uruguay en una serie que había terminado igualada 1-1 en los 180 minutos.

Previamente Racing tuvo mejores actuaciones. En 1967 consiguió su, hasta ahora, único título en la Copa Libertadores, aunque en aquella época el formato era diferente y no se disputaban los cuartos de final. En su lugar, se jugaba una fase de grupos correspondiente a la segunda fase que definía a los dos finalistas.

Al año siguiente, Racing arrancó su camino en las semifinales por haber sido el último campeón, pero cayó en dicha instancia ante Estudiantes de La Plata.

Luego de las semis alcanzadas en 1997, Racing tuvo que esperar hasta el 2015 para meterse en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El rival de turno fue Guaraní de Paraguay, que consiguió un buen triunfo por 1-0 en la ida. El partido de vuelta se llevó a cabo en la cancha de Racing y representa uno de los recuerdos más dolorosos para los hinchas de la “Academia” en los últimos años, ya que igualaron sin goles y se quedaron con las manos vacías.

Durante el final de un primer tiempo donde se había dado un dominio absoluto por parte de Racing, el equipo de Avellaneda se había quedado con uno menos por la expulsión del arquero Sebastián Saja.

Las otras dos ocasiones en las que Racing llegó a los cuartos de final fueron en 2020 y 2023, y en ambas ediciones quedó eliminado por Boca.

En el 2020 Racing ganó 1-0 en la ida como local, pero en el partido de vuelta protagonizaron una actuación vergonzosa y cayeron por 2-0 en un encuentro donde tranquilamente pudieron haber recibido muchos más goles.

Por último, en el 2023 la ida en “La Bombonera” terminó sin goles y Racing no se pudo hacer fuerte de local, ya que la vuelta también concluyó igualada en cero. De esta manera, todo se definió en los penales, donde Sergio “Chiquito” Romero se convirtió en héroe para darle el boleto a semifinales a Boca.

Este martes, Racing buscará dejar atrás los fantasmas de los cuartos de final en la Copa Libertadores, para meterse por primera vez en 28 años entre los cuatro mejores de América.