Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

El gobernador de la provincia de Buenos Aires confirmó que el ente madre del fútbol argentino iniciará un plan de obras en el recinto.

22/09/2025 | 10:53Redacción Cadena 3

FOTO: Axel Kicillof firmando el convenio junto a Claudio Fabián Tapia.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata e iniciará un plan de obras.

Este lunes el mandatario bonaerense se refirió en conferencia de prensa al acuerdo pactado hace algunos días con el ente madre del fútbol argentino: “Lo venimos trabajando hace nueve meses apróximadamente. Es un convenio que se terminó de perfeccionar y que ahora ha sido aprobado por el Consejo Directivo de la AFA”.

“La semana pasada tuvimos una reunión de Consejo Directivo a la que fuimos invitados diferentes ministros y yo como Gobernador junto con los presidentes de los clubes, los miembros del Consejo Directivo y su presidente, ´Chiqui´ Tapia, donde la AFA se hace cargo del estadio Único de La Plata, pone a funcionar un plan de obras muy importante” agregó.

Además, Kicillof aseguró que la AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio: “La AFA deberá pagar un canón por el uso del estadio a la provincia, un canón que puede ser sustituido por la realización de obras muy necesarias en el estadio. La intención es que nuestro estadio Único Diego Armando Maradona, que está acá en la capital de la provincia, se convierta en la casa de las selecciones nacionales que están a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino”.

“Es algo muy importante para la AFA, es algo muy importante para el Gobierno de la Provincia pero es algo muy importante para la capital de la Provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata. Por lo tanto, también estuvo presente el intendente Julio Alak y es algo muy importante para todos los y las bonaerenses y para todos los y las argentinas porque va a haber un estadio que es propio de la Selección nacional” concluyó.

Lectura rápida

¿Qué anunció Kicillof? El gobernador de Buenos Aires anunció que la AFA gestionará el estadio Único Diego Armando Maradona y comenzará un plan de obras.

¿Quiénes participaron del anuncio? Estuvieron presentes el gobernador Axel Kicillof, el presidente de la AFA, “Chiqui” Tapia, y otros ministros.

¿Cuándo se presentó el acuerdo? Kicillof mencionó que el trabajo se realizó durante aproximadamente nueve meses y el acuerdo fue confirmado recientemente.

¿Qué deberá pagar la AFA? La AFA pagará un canón por el uso del estadio, equivalente a obras necesarias en el recinto.

¿Cuál es la importancia del acuerdo? Este acuerdo es significativo para la AFA, el Gobierno de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, ya que el estadio será la casa de la Selección nacional.

[Fuente: Noticias Argentinas]

