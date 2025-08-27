¿Juega Messi? Inter Miami se enfrenta con Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup
El astro rosarino llega entre algodones a este encuentro luego de resentirse de una lesión muscular.
27/08/2025 | 12:22Redacción Cadena 3
FOTO: Messi podría volver a la titularidad esta noche.
El Inter Miami, equipo que tiene como principal figura al argentino Lionel Messi, se medirá esta noche con Orlando City por un lugar en la final de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a los mejores equipos de Estados Unidos y México.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 21:30 en el Chase Stadium, que tiene capacidad para 21.550 espectadores, y se podrá ver a través de Apple TV.
El Inter Miami está teniendo una gran participación en esta Leagues Cup, ya que en la primera fase terminó segundo en su zona producto de los triunfos ante Atlas (2-1), Necaxa (2-2 y 5-4 en los penales) y Pumas (3-1), todos ellos de México.
En los cuartos de final, los dirigidos por Javier Mascherano tuvieron una muy buena actuación para derrotar 2-1 a Tigres de México con un doblete de penal del uruguayo Luis Suárez.
A lo largo de este torneo, los jugadores del Inter Miami dieron una muestra de actitud, ya que superaron a rivales complicados pese a la ausencia de Messi, que se vio afectado por una lesión muscular recién en el segundo partido de la competencia.
Sin embargo, para este partido se espera que Messi ya pueda volver a estar desde el inicio.
Orlando City, por su parte, terminó cuarto en la primera fase con un saldo de dos triunfos (3-1 a Atlas y 5-1 a Necaxa) y una derrota (4-3 por penales contra Pumas), y en los cuartos de final dio la sorpresa al eliminar en los penales a Toluca, que había sido el mejor equipo en la tabla mexicana.
[Fuente: Noticias Argentinas]