Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

FOTO: Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing.

El tenista Jannik Sinner comenzó con paso firme su camino en el ATP 500 de Beijing. El italiano, actual número 2 del mundo, venció con autoridad a Marin Cilic por 6-2 y 6-2, mostrando un nivel arrollador desde el inicio y despejando cualquier duda sobre su estado de forma.

El regreso a la competencia de Sinner estaba cargado de expectativas: mejorar su juego para competir mejor ante Alcaraz, volver a levantar un título y recuperar el número 1 del ranking. Sin embargo, lejos de sentir presión, el italiano dominó por completo a su rival y dejó en claro que sigue siendo el gran favorito al título.

El primer set fue parejo solo en los cuatro juegos iniciales. A partir de allí, Sinner aceleró el ritmo y desbordó a Cilic en cada intercambio, imponiendo un tenis rápido y preciso. El croata no encontró respuestas ante la intensidad y profundidad de los golpes del italiano.

En el segundo parcial, Sinner mantuvo la misma intensidad y consolidó la victoria en poco más de una hora de juego. Ahora se enfrentará en la segunda ronda al francés Terence Atmane, que venció al local Zhang Zhizhen por 6-4 y 6-2.

Día negro para los argentinos en China

La jornada no fue positiva para los argentinos. Camilo Ugo Carabelli no pudo ante el sólido juego del español Alejandro Davidovich Fokina y cayó en los dieciseisavos de final por 6-1 y 6-3.

Por su parte, Tomás Etcheverry, que llegaba tras una buena actuación en el ATP 250 de Hangzhou, debió retirarse del certamen antes de su debut debido a un dolor en la costilla izquierda.

El platense iba a enfrentarse con el belga David Goffin, pero su lugar en el cuadro principal será ocupado por el francés Arthur Rinderknech como lucky loser.

Con estos resultados, la representación argentina en el torneo se reduce y las esperanzas quedan puestas en Francisco Cerúndolo, que enfrentará mañana al estadounidense Learner Tien en la ronda de 32.

Todos los resultados de la jornada del ATP de Beijing

Jannik Sinner a Marín Cilic: 6-2 y 6-2.

Alejandro Davidovich Fokina a Camilo Ugo Carabelli: 6-1 y 6-3.

Térence Atmane a Zhang Zhizhen: 6-4 y 6-2.

Fábián Marozsán a Benjamin Bonzi: 7-6(1) y 6-3.

Alexandre Müller a Karén Jachánov: 4-6, 7-6(5) y 6-4.

David Goffin a Tomás Etcheverry: Cancelado por retiro de Etcheverry.