Deportes

Inter Miami y Seattle Sounders definen la Leagues Cup este domingo

Con Messi como figura estelar, las Garzas buscan un nuevo título frente a "Las Sirenas" de Washington.

30/08/2025 | 14:46Redacción Cadena 3

FOTO: Inter Miami y Seattle Sounders definen la Leagues Cup

Este domingo, el Inter Miami visitará al Seattle Sounders F.C en un encuentro correspondiente a la final de la Leagues Cup.

El partido se llevará a cabo en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, a las 21:00hs, y será transmitido en la señal deportiva Apple TV. El enfrentamiento estará dirigido por el árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.

El equipo liderado por el director técnico Javier Mascherano llegó a este compromiso después de una contundente victoria por 3-1 frente a Orlando City, en donde Lionel Andrés Messi (doblete) y Telasco Segovia concretaron los goles de las “Garzas” de Florida.

Este encuentro definirá al nuevo campeón del certamen, por eso el elenco de Lionel Messi buscará concretar un buen resultado deportivo en condición de visitante, un escenario que podría posicionar al Inter Miami en el primer lugar de la tabla de los clubes con más títulos de la Leagues Cup.

Por otro lado, el Seattle Sounders viene después de una importante victoria por 2-0 frente a L.A Galaxy en condición de visitante, en donde Pedro de la Vega y Osaze De Rosario anotaron los dos goles que concretaron el pase a la final.

El equipo conducido por Brian Schmetzer buscará frenar el poder ofensivo del Inter Miami y, al mismo tiempo, generar situaciones claras que le permitan tomar la delantera en el marcador. Además, intentará imponer su estilo de juego para no ceder la iniciativa en los momentos clave del encuentro.

Estos son los detalles del partido y las posibles formaciones de ambos equipos

Leagues Cup

Final

Estadio: Lumen Field

Árbitro: Juan Gabriel Calderón

Horario: 21:00hs

T.V: Apple TV

El posible once del Seattle Sounders F.C: Andrew Thomas; Alex Roldán, Yeimar Gómez Andrade, Jackson Ragen, Jon Bell, Paul Rothrock, Obed Vargas, Cristian Roldán, Pedro de la Vega, Osaze De Rosario y Jesús Ferreira. D.T: Brian Schmetzer.

El posible once del Inter Miami: Óscar Ustari; Ian Fray, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba, Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Baltasar Rodríguez y Luis Suárez. D.T: Javier Mascherano.

Lectura rápida

¿Qué se define este domingo? La final de la Leagues Cup entre Inter Miami y Seattle Sounders F.C.

¿Quién es el jugador estelar del Inter Miami? Lionel Messi destaca como la figura principal del equipo.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el Lumen Field de Seattle.

¿Cuándo es el partido? El encuentro se jugará el domingo a las 21:00hs.

¿Qué equipos llegan a la final? Inter Miami y Seattle Sounders después de ganar a Orlando City y L.A Galaxy, respectivamente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

