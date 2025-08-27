En vivo

Deportes

Inter Miami y Orlando City se enfrentan en semifinal de la Leagues Cup 2025

El partido comenzará a las 21:30 horas.

27/08/2025 | 21:15Redacción Cadena 3

FOTO: El argentino Baltasar Rodríguez festeja su gol, en el pasado empate del Inter Miami con el DC United.

Las formaciones de ambos equipos:

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jannson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Luis Muriel, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.

¡Buenas noches! Soy Guillermo Galbato, redactor de la sección Deportes de NA, y voy a estar siguiendo el minuto a minuto del encuentro entre el Inter Miami y Orlando City, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

Leagues Cup 2025.

  • Semifinal.
  • Inter Miami – Orlando City
  • Estadio: Chase Stadium.
  • Árbitro: Walter López (Guatemala).
  • VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Lectura rápida

¿Cuál es el partido destacado de la nota?
Es la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Orlando City.

¿Qué formaciones presentan los equipos?
Inter Miami presenta a Lionel Messi y Sergio Busquets, mientras que Orlando City tiene a Luis Muriel y Martín Ojeda.

¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se disputará en el Chase Stadium.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Walter López de Guatemala, y el VAR será Armando Villarreal de Estados Unidos.

¿A qué hora arranca el partido?
El partido está programado para comenzar a las 21:30 horas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

