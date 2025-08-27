Inter Miami y Orlando City se enfrentan en semifinal de la Leagues Cup 2025
El partido comenzará a las 21:30 horas.
27/08/2025 | 21:15Redacción Cadena 3
FOTO: El argentino Baltasar Rodríguez festeja su gol, en el pasado empate del Inter Miami con el DC United.
Las formaciones de ambos equipos:
Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jannson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Luis Muriel, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.
¡Buenas noches! Soy Guillermo Galbato, redactor de la sección Deportes de NA, y voy a estar siguiendo el minuto a minuto del encuentro entre el Inter Miami y Orlando City, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.
Leagues Cup 2025.
- Semifinal.
- Inter Miami – Orlando City
- Estadio: Chase Stadium.
- Árbitro: Walter López (Guatemala).
- VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).
Lectura rápida
¿Cuál es el partido destacado de la nota?
Es la semifinal de la Leagues Cup 2025 entre Inter Miami y Orlando City.
¿Qué formaciones presentan los equipos?
Inter Miami presenta a Lionel Messi y Sergio Busquets, mientras que Orlando City tiene a Luis Muriel y Martín Ojeda.
¿Dónde se jugará el partido?
El encuentro se disputará en el Chase Stadium.
¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Walter López de Guatemala, y el VAR será Armando Villarreal de Estados Unidos.
¿A qué hora arranca el partido?
El partido está programado para comenzar a las 21:30 horas.
[Fuente: Noticias Argentinas]