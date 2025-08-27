Inter Miami y Orlando City se enfrentan en semifinal de la Leagues Cup 2025

FOTO: El argentino Baltasar Rodríguez festeja su gol, en el pasado empate del Inter Miami con el DC United.

Las formaciones de ambos equipos:

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray, Maximiliano Falcón, Gonzalo Luján, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi, Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.

Orlando City: Pedro Gallese; Alex Freeman, Rodrigo Schlegel, Robin Jannson, David Brekalo; Marco Pasalic, Eduard Atuesta, César Araujo, Iván Angulo; Luis Muriel, Martín Ojeda. DT: Óscar Pareja.

¡Buenas noches! Soy Guillermo Galbato, redactor de la sección Deportes de NA, y voy a estar siguiendo el minuto a minuto del encuentro entre el Inter Miami y Orlando City, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

Leagues Cup 2025.

Semifinal.

Inter Miami – Orlando City

Estadio: Chase Stadium.

Árbitro: Walter López (Guatemala).

VAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).