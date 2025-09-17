En vivo

Inter Miami sigue soñando con los playoffs tras vencer a Seattle Sounders

Las “Garzas” superaron a Seattle Sounders y se ilusionan con llegar a la siguiente instancia de la competencia.

17/09/2025 | 11:26Redacción Cadena 3

FOTO: Los partidos que le quedan al Inter Miami en la MLS antes de los playoffs.

El Inter Miami de Lionel Messi volvió al triunfo al superar a Seattle Sounders en el Chase Stadium, de esta forma sigue sumando de a tres en el marco de los últimos partidos antes del comienzo de los playoffs.

Con esta victoria, las “Garzas” alcanzaron los 49 puntos en 27 partidos y se ubican en la quinta posición de la Conferencia Este, con tres partidos menos que los líderes de la zona. Esto les da margen para soñar con escalar posiciones en la recta final del calendario.

El panorama para Inter Miami es alentador ya que todavía debe disputar siete partidos en la fase regular, cuatro de ellos en condición de local. Los rivales son DC United, New York City, Toronto, Chicago Fire, New England, Atlanta United y Nashville en donde las “Garzas” deberán ir en busca de asegurar un boleto directo a los playoffs y soñar con el liderazgo en la MLS.

El próximo duelo será el sábado 20 de septiembre ante DC United en Miami, en un partido que puede darle continuidad al envión anímico tras este triunfo. Con Messi como figura y un equipo cada vez más sólido, Inter Miami encara el tramo final de la temporada regular con la ilusión de llegar a los playoffs en su mejor momento.

Los partidos que le quedan al Inter Miami

  • 20 de septiembre vs. DC United de local
  • 24 de septiembre vs. New York City de visitante
  • 27 de septiembre vs. Toronto de visitante
  • 30 de septiembre vs. Chicago Fire de local
  • 4 de octubre vs. New England de local
  • 11 de octubre vs. Atlanta United de local
  • 18 de octubre vs. Nashville de visitante

Lectura rápida

¿Qué equipo ganó su último partido? Inter Miami ganó su último partido ante Seattle Sounders.

¿Cuántos puntos tiene Inter Miami? Inter Miami tiene 49 puntos en 27 partidos.

¿Cuántos partidos le quedan en la fase regular? A Inter Miami le quedan siete partidos en la fase regular.

¿Cuál es el próximo rival de Inter Miami? Su próximo rival es DC United el 20 de septiembre.

¿Dónde jugará su próximo partido? El próximo partido será en Miami contra DC United.

[Fuente: Noticias Argentinas]

