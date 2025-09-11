En vivo

Belgrano vs. San Martín (SJ)

Argentina

Deportes

Independiente anunció su regreso al estadio con tribunas clausuradas

El club confirmó que la Justicia habilitó su estadio para lo que resta de la temporada. Sin embargo, la APreViDe mantendrá clausuradas dos tribunas.

11/09/2025 | 19:27Redacción Cadena 3

FOTO: Independiente anunció en un comunicado su regreso al estadio con tribunas clausuradas

Independiente de Avellaneda lanzó un comunicado oficial sobre el levantamiento de la suspensión de su cancha.

El elenco de Zona Sur informó que la Justicia habilitó el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini para lo que resta de la temporada, pero la APreViDe (Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte) decidió clausurar las tribunas Pavoni Baja y Alta para los próximos dos partidos que Independiente juegue en condición de local: Banfield por la fecha 8 y San Lorenzo por la fecha 9.

Por otra parte, en el escrito oficial, el “Rojo” manifestó: “desde la institución, hemos tomado la decisión de garantizar que todos los socios que asistieron a la Tribuna Pavoni Baja durante el partido del 20 de agosto, tengan asegurado su bono hasta que finalice el año. Esto sólo podrá llevarse adelante una vez que el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires disponga la habilitación de la tribuna”.

En el final del comunicado, la comisión directiva cerró con un mensaje para los socios: “continuaremos a disposición de todos los organismos intervinientes y seguiremos trabajando para que los socios y socias de Independiente recuperen el derecho de alentar al primer equipo en el lugar más lindo del mundo, nuestra casa”.

De esta manera, Independiente disputará sus próximos partidos como local con parte de las tribunas aún clausuradas. El club seguirá colaborando con los organismos de control y el Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad de los hinchas.

Además, continuará trabajando para que los socios puedan recuperar el acceso completo a todas las tribunas y alentar al primer equipo en su estadio, de manera segura y progresiva.

Lectura rápida

¿Qué anunció Independiente?

Independiente comunicó el levantamiento de la suspensión de su estadio, aunque con dos tribunas clausuradas.

¿Qué tribunas están clausuradas?

Las tribunas Pavoni Baja y Alta permanecerán clausuradas durante dos partidos.

¿Cuáles son los próximos partidos de Independiente?

Independiente jugará contra Banfield y San Lorenzo en condición de local.

¿Cómo afectará esto a los socios?

Los socios que asistieron a la tribuna clausurada tendrán asegurado su bono hasta fin de año.

¿Qué medidas tomará el club para la seguridad?

Se colaborará con los organismos de control y el Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad de los hinchas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

