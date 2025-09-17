En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Newell´s

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Belgrano vs. Newell´s

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

increíble: pasó a cuatro rivales en los últimos metros y es campeón mundial

El atleta portugués Isaac Nader se consagró campeón en los 1.500 metros masculinos del Mundial de atletismo al vencer a Jake Wightman por solo 0,02 segundos en Tokio.

17/09/2025 | 14:59Redacción Cadena 3

FOTO: El portugués Isaac Nader sorprende en los 1.500 metros masculinos del Mundial de atletismo

El atleta portugués Isaac Nader se consagró campeón de manera increíble de los 1.500 metros masculinos del Mundial de atletismo.

Superó a cuatro rivales sobre los últimos metros y venció a Jake Wightman por solo 0,02 segundos en Tokio.

Isaac Nader se abrió paso por el extremo derecho de la recta final la noche del miércoles para dar la sorpresa en el Mundial de atletismo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Nader aprovechó un ritmo pausado y venció al británico Jake Wightman, el campeón del Mundial 2022 por 0,02 segundos. El tiempo del ganador fue de 3 minutos y 34,10 segundos.

El keniano Reynold Cheruiyot terminó tercero. El neerlandés Niels Laros se desvaneció al final y terminó quinto. El británico Josh Kerr, campeón mundial en 2023, se detuvo cojeando en la tercera vuelta y terminó la carrera con retraso de casi 30 segundos.

Los dos últimos campeones olímpicos, Cole Hocker y Jakob Ingebrigtsen, ni siquiera estuvieron en la final.

Nader, de 26 años, llegó como octavo en el ranking mundial y nunca había logrado subir al podio en un campeonato importante.

Su mayor victoria este año fue en la Dream Mile en Oslo en junio. Eso probablemente explicó su expresión de pura sorpresa cuando miró a la pizarra y vio que acabó primero, apenas por delante de Wightman, quien tomó la delantera a unos 200 metros del final pero no pudo mantenerla.

Lectura rápida

¿Qué logró Isaac Nader en el Mundial de atletismo?
Ganó la medalla de oro en los 1.500 metros tras superar a Jake Wightman por 0,02 segundos.

¿Cuándo se llevó a cabo la carrera?
La carrera se realizó la noche del miércoles en Tokio.

¿Cuál fue el tiempo de Nader?
Su tiempo final fue de 3 minutos y 34,10 segundos.

¿Quiénes quedaron en el podio?
Además de Nader, Wightman ocupó el segundo lugar y Reynold Cheruiyot el tercero.

¿Qué pasó con Josh Kerr?
El británico Josh Kerr se detuvo cojeando y terminó la carrera con un retraso de casi 30 segundos.

[Fuente: AP]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho