Huracán y Racing se enfrentan en un duelo clave del Torneo Clausura 2025

FOTO: Huracán y Racing se miden por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Huracán: Hernán Galíndez; César Ibáñez, Hugo Nervo, Fabio Pereyra, Tomás Guidara; Leonardo Gil, Leonel Pérez; Agustín Urzi, Matko Miljevic, Juan Bisanz; Leonardo Sequeira. DT: Frank Kudelka.

Racing: Facundo Cambeses; Santiago Quiros, Marco Di Césare, Agustín García Basso; Gastón Martirena, Bruno Zuculini, Alan Forneris, Ignacio Rodríguez; Duván Vergara, Adrián Balboa y Luciano Vietto. DT: Gustavo Costas.

El encuentro por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, con el árbitro designado Nicolás Lamolina y el VAR a cargo de Álvaro Carranza.

Racing llega a este duelo luego de un triunfo por 1 a 0 ante Vélez en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En lo que respecta al Torneo Clausura, la “Academia” tuvo un arranque complicado, con cinco derrotas en sus primeros siete partidos, pero en la última fecha logró una victoria por 2 a 0 frente a San Lorenzo.

Por su parte, Huracán ha tenido un comienzo más regular en esta edición del Torneo Clausura, acumulando 12 puntos sobre 24 posibles y ocupando la octava posición en la Zona A, lo que lo mantiene dentro de la zona de clasificación a los playoffs.

La expectativa crece en torno a este choque, donde ambos equipos buscarán obtener puntos valiosos que los acerquen a sus objetivos en el campeonato.