Hugo Perotti criticó el doble nueve de Boca y apuntó contra Brian Aguirre

El histórico delantero de Boca en las décadas del 70 y 80, Hugo “Mono” Perotti, fue muy crítico con el presente futbolístico del equipo y, en particular, con la dupla ofensiva que conforman Edinson Cavani y Miguel Merentiel.

El ex futbolista aseguró que “nunca” le gustó el esquema con doble nueve y puso en duda la necesidad de sostener al uruguayo ex PSG en el once inicial: “Todavía siguen jugando los dos porque pareciera que hay uno que no se puede tocar, que es Cavani, sino ya hace rato no se estaría jugando con el doble nueve”.

Perotti fue más allá y remarcó en diálogo con el programa partidario Boca de Selección, que el planteo es ajeno a la historia del club: “Boca nunca en su historia jugó con doble nueve”.

Las estadísticas recientes parecen darle argumentos: en los últimos seis partidos donde Cavani y Merentiel fueron titulares juntos, apenas lograron tres goles entre ambos.

A pesar de que el equipo de Miguel Ángel Russo sumó tres victorias consecutivas y trepó al tercer puesto de la Zona A del Torneo Clausura, el ídolo fue contundente: “Por más que haya ganado tres partidos, estoy convencido de que no le ganó a equipos grandes o sólidos. Ganó tres partidos que eran ganables en cualquier momento y en cualquier época de la vida del club”.

El ex delantero también aprovechó para cuestionar la incorporación de Brian Aguirre, quien llegó desde Newell’s por cinco millones de dólares: “Yo sacaría un 9 y pondría otro volante. Pondría al Chango Zeballos por Aguirre, él no me convence. No sé qué le vieron para traerlo, si desbordes, retroceso, centros o gol. No lo había visto realmente antes de Boca”.

Perotti, que debutó en Boca en 1977 y fue parte del plantel campeón de la Libertadores 1978 y el Metropolitano 1981, cerró su análisis resaltando que la identidad histórica del club debe respetarse: “Boca tiene que volver a ser ese equipo que mete miedo, que ataca y presiona. Para eso hay que armar bien el mediocampo y no regalar presencia arriba con dos centrosdelanteros que se pisan”.