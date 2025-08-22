En vivo

Deportes

Hincha chileno herido en Avellaneda recibió el alta y salió caminando de la clínica

El herido había caído desde la tribuna Pavoni Alta cuando ingresó la barra de Independiente.

22/08/2025 | 17:10Redacción Cadena 3

FOTO: Hincha chileno herido en Avellaneda recibió el alta y salió caminando de la clínica

Este viernes, el hincha chileno que había sufrido una caída desde una de las tribunas del estadio de Independiente recibió el alta médica.

El herido salió caminando de la clínica, con un vendaje en el pie, y se negó a brindar declaraciones a la prensa.

Mientras tanto, la Justicia argentina continúa investigando los hechos de violencia ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana en Avellaneda, donde se registraron agresiones entre simpatizantes locales y visitantes.

En ese contexto, este jueves se produjo un nuevo episodio violento: tras la liberación de los 104 hinchas chilenos detenidos, un grupo atacó a un equipo de América Noticias que cubría la salida de los simpatizantes desde una comisaría.

El cronista y el camarógrafo fueron golpeados en plena transmisión en vivo y debieron refugiarse dentro del móvil del canal, que también fue agredido.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Un hincha chileno recibió el alta tras caer de una tribuna durante un partido.

¿Quién fue el herido? Un hincha chileno sin nombre proporcionado por la clínica.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Durante un partido de la Copa Sudamericana, con los hechos relevantes el jueves y viernes actuales.

¿Dónde ocurrió? En el estadio de Independiente, Avellaneda, Argentina.

¿Por qué la Justicia investiga? Por hechos de violencia que involucraron hinchas locales y visitantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

