FOTO: Hincha chileno herido en Avellaneda recibió el alta y salió caminando de la clínica

Este viernes, el hincha chileno que había sufrido una caída desde una de las tribunas del estadio de Independiente recibió el alta médica.

El herido salió caminando de la clínica, con un vendaje en el pie, y se negó a brindar declaraciones a la prensa.

Mientras tanto, la Justicia argentina continúa investigando los hechos de violencia ocurridos durante el partido de Copa Sudamericana en Avellaneda, donde se registraron agresiones entre simpatizantes locales y visitantes.

En ese contexto, este jueves se produjo un nuevo episodio violento: tras la liberación de los 104 hinchas chilenos detenidos, un grupo atacó a un equipo de América Noticias que cubría la salida de los simpatizantes desde una comisaría.

El cronista y el camarógrafo fueron golpeados en plena transmisión en vivo y debieron refugiarse dentro del móvil del canal, que también fue agredido.