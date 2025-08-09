Hazard sorprendió a todos al revelar la verdadera razón de su retiro a los 32 años

FOTO: Eden Hazard y los motivos de su retiro a los 32 años

El ex futbolista belga Eden Hazard repasó su llegada al Real Madrid y abrió su corazón sobre el motivo que lo llevó a colgar los botines a los 32 años.

El delantero belga, que dejó una huella imborrable en el Chelsea antes de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club “Merengue” —160 millones de euros en 2019—, confesó que siempre tuvo claro su destino. “Nunca fui fanático del PSG y tampoco quería volver a la liga francesa. Me veía más en un United, City, Bayern o Barça. En algún momento se habló del Bayern, pero no quería pasar de Londres a Múnich. Quería ir al Real Madrid”, expresó con contundencia.

Su etapa en la Casa Blanca no fue la soñada. Las lesiones y la falta de continuidad limitaron su rendimiento, dejándolo con 76 partidos disputados, 7 goles y 12 asistencias en cuatro temporadas. Sin embargo, para Hazard el valor de su elección no se mide solo en cifras, sino en haber cumplido su sueño de vestir de blanco.

En cuanto a su retirada, el belga fue sincero: “Dejé el fútbol profesional porque ya no me gustaba todo lo que rodea al juego. Me encantaban los 90 minutos en el campo, pero no los viajes, los entrenamientos eternos, los medios. Ahora puedo disfrutar de mi familia, seguir a mis hijos y tomarme las cosas con calma”.

Con tan solo 32 años y un futuro prometedor, Hazard cerró una carrera que combinó magia, técnica y carisma, con un último capítulo en Madrid que, pese a no ser el esperado, quedará grabado como el final de un futbolista que siempre jugó fiel a sus convicciones.