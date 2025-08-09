Hazard sorprendió a todos al revelar la verdadera razón de su retiro a los 32 años
El fichaje más caro en la historia del Real Madrid, contó los motivos que lo llevaron a cumplir su sueño de vestir de blanco y la decisión de retirarse.
09/08/2025 | 15:23Redacción Cadena 3
FOTO: Eden Hazard y los motivos de su retiro a los 32 años
El ex futbolista belga Eden Hazard repasó su llegada al Real Madrid y abrió su corazón sobre el motivo que lo llevó a colgar los botines a los 32 años.
El delantero belga, que dejó una huella imborrable en el Chelsea antes de convertirse en el fichaje más caro de la historia del club “Merengue” —160 millones de euros en 2019—, confesó que siempre tuvo claro su destino. “Nunca fui fanático del PSG y tampoco quería volver a la liga francesa. Me veía más en un United, City, Bayern o Barça. En algún momento se habló del Bayern, pero no quería pasar de Londres a Múnich. Quería ir al Real Madrid”, expresó con contundencia.
Su etapa en la Casa Blanca no fue la soñada. Las lesiones y la falta de continuidad limitaron su rendimiento, dejándolo con 76 partidos disputados, 7 goles y 12 asistencias en cuatro temporadas. Sin embargo, para Hazard el valor de su elección no se mide solo en cifras, sino en haber cumplido su sueño de vestir de blanco.
En cuanto a su retirada, el belga fue sincero: “Dejé el fútbol profesional porque ya no me gustaba todo lo que rodea al juego. Me encantaban los 90 minutos en el campo, pero no los viajes, los entrenamientos eternos, los medios. Ahora puedo disfrutar de mi familia, seguir a mis hijos y tomarme las cosas con calma”.
Con tan solo 32 años y un futuro prometedor, Hazard cerró una carrera que combinó magia, técnica y carisma, con un último capítulo en Madrid que, pese a no ser el esperado, quedará grabado como el final de un futbolista que siempre jugó fiel a sus convicciones.
Lectura rápida
¿Quién es Eden Hazard?
Es un ex futbolista belga que dejó una huella significativa en el Chelsea y se convirtió en el fichaje más caro del Real Madrid.
¿Qué reveló sobre su retiro?
Hazard comentó que dejó el fútbol porque ya no disfrutaba lo que rodea al juego, aunque amaba jugar en el campo.
¿Cuántos partidos disputó en el Real Madrid?
Disputó 76 partidos, anotando 7 goles y dando 12 asistencias en cuatro temporadas.
¿Por qué eligió el Real Madrid?
Siempre tuvo claro que quería jugar allí, rechazando otras opciones en ligas como la francesa y alemana.
¿Cuál es su perspectiva tras retirarse?
Ahora puede dedicar tiempo a su familia, seguir a sus hijos y tomarse las cosas con calma.
[Fuente: Noticias Argentinas]