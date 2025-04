Gustavo Costas recibió el reconocimiento de Ciudadano Ilustre de Avellaneda

Gustavo Costas fue nombrado Ciudadano Ilustre de Avellaneda en un emotivo acto que tuvo lugar este lunes, en el contexto del 173° aniversario del Municipio. El director técnico de Racing estuvo presente en el Centro Municipal de Avellaneda, donde Jorge Ferraresi, el Intendente, premió a 33 vecinos destacados por su contribución a la comunidad.

El reconocimiento a Costas se debe a su sobresaliente trayectoria y a los títulos obtenidos, como la Copa Sudamericana y la Recopa, al frente de la "Academia". Con visible emoción, el entrenador expresó: “esto significa mucho, los mimos siempre son bien recibidos. Sobre todo en un fútbol donde hoy estás arriba y mañana allá abajo”.

Añadió: “De chico siempre decía que nunca me iría de Avellaneda, y menos de Racing. Pero la vida me hizo desaparecer 25 años de Argentina. Venía para las Fiestas en diciembre a ver a mi viejo y pasaba por el Tita”, comentando sobre su profundo vínculo con la ciudad y el club, en víspera de enfrentar a Atlético Bucaramanga por la Copa Libertadores.

Costas, que ha mantenido una conexión constante con Racing a lo largo de su vida, recibió el galardón junto a otros reconocidos en diferentes áreas, incluidos bomberos, comerciantes, emprendedores, artistas y un médico de la zona. “Siempre les digo a los chicos: la plata va y viene. Lo mejor es jugar por la gloria, no solo en Racing sino en cualquier equipo. Hoy todo es plata, plata, plata. Si pensás en eso todo el tiempo, no te desarrollás en el campo”, aseguró el DT, enfatizando la importancia de jugar por amor a la camiseta. “Ojalá se dé vuelta eso y sea lo más importante el amor por el escudo. Con la gloria vas a ganar mucho más que plata. Ahora vamos por más para llevar a Racing lo más alto”.

Tras sus palabras durante el homenaje, Costas atendió a los medios presentes en el Centro Municipal. “Yo no quiero ser ídolo de nada, yo solo quiero ser hincha nada más. Nunca pensé vivir lo que estoy viviendo. Agradezco a todos”, manifestó. También comentó sobre su pasión por el fútbol: “Yo siento que el fútbol es pasión, y no hay que perderla. Me preocupo más de Racing que por Costas, que esté bien y que esté allá arriba, donde tiene que estar y queremos más”, concluyó el reconocido entrenador.

Gustavo Costas se ilusiona con Racing y un posible clásico en playoffs

Gustavo Costas, luego de la victoria de Racing sobre Banfield por 4-1, mostró su entusiasmo por el desempeño de su equipo, aunque se mostró cauteloso. “Estoy contento, los chicos se merecían un partido así. No nos quedaban más balas si queremos estar entre los ocho, solo nos quedaba ganar. Hicieron un gran partido, esperemos entrar entre los ocho”, remarcó en la conferencia de prensa, subrayando la necesidad de ganar los próximos cuatro partidos.

Respecto a la posibilidad de enfrentar a Independiente en un nuevo clásico, Costas expresó: “Primero quiero entrar entre los ocho, después que me toque cualquiera. Sería lindo jugar contra Independiente, pero no podemos elegir, tenemos que ganar lo que nos queda”. Por otro lado, el entrenador habló sobre la lesión de Juan Nardoni y deseó que no sea grave: “Mañana le van a hacer estudios. Ojalá que no sea nada. A veces uno quiere guardar a los jugadores, pero sabíamos que teníamos que poner a la mayoría de los que venían jugando”.

Finalmente, Costas envió un mensaje a los hinchas de Racing ante su impaciencia: “A Martirena hoy le cantan 'uruguayo', pero lo puteaban todos. A Salas antes de Corinthians decían que no tenía que ponerlo. Acá parece que hay que rendir 10 puntos todos los partidos. Yo quisiera saber si ustedes en su vida rinden 10 puntos todos los días”