Godoy Cruz recibe a Barracas Central: horario y formaciones
El "Tomba" recibe al "Guapo" este sábado desde las 14.30 por la octava fecha del torneo local.
12/09/2025 | 21:02Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Barracas Central: horario y formaciones
Godoy Cruz y Barracas Central chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.
Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el “Tomba” viene de un triunfo pero llegaba herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que el “Guapo” es puntero de la Zona A.
Probables formaciones de Godoy Cruz vs Barracas Central
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.
Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.
Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Barracas Central
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
