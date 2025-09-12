En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Susana Manzelli

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Godoy Cruz recibe a Barracas Central: horario y formaciones

El "Tomba" recibe al "Guapo" este sábado desde las 14.30 por la octava fecha del torneo local.

12/09/2025 | 21:02Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Barracas Central: horario y formaciones

Godoy Cruz y Barracas Central chocan este sábado en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14.30 horas de Argentina en el estadio Feliciano Gambarte. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un choque de equipos con realidades muy diferentes: el “Tomba” viene de un triunfo pero llegaba herido tras la eliminación de la Copa Sudamericana, mientras que el “Guapo” es puntero de la Zona A.

Probables formaciones de Godoy Cruz vs Barracas Central

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Maximiliano González, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi y Luca Martínez Dupuy. DT: Walter Ribonetto.

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruíz; Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Cómo ver en vivo Godoy Cruz vs Barracas Central

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Godoy Cruz y Barracas Central se enfrentarán en el Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo y dónde se juega el partido?
El partido se jugará el sábado a las 14.30 horas en el estadio Feliciano Gambarte en Argentina.

¿Cómo son las realidades de los equipos?
Godoy Cruz viene de un triunfo, mientras que Barracas Central es puntero de la Zona A.

¿Qué formaciones se esperan?
Las formaciones de ambos equipos incluyen a jugadores como Franco Petroli y Marcos Ledesma.

¿Dónde se puede ver el partido?
El encuentro se podrá ver por ESPN Premium y plataformas digitales como Directv Go.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho