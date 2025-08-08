Godoy Cruz anunció a Walter Ribonetto como nuevo entrenador tras salida de Solari

FOTO: Esteban Solari dejó de ser entrenador de Godoy Cruz y ya suena su reemplazo.

Esteban Solari dejó de ser el técnico de Godoy Cruz en medio de un tramo negativo de resultados y ya cuenta con reemplazo: Walter Ribonetto, quien regresa nuevamente al “Tomba”.

La rescisión, acordada con la dirigencia, pone fin a un ciclo de Solari que había comenzado con expectativas pero no encontró regularidad: dirigió 22 partidos oficiales, con 5 triunfos, 12 empates y 5 derrotas.

Su salida engrosa la lista de cambios en los bancos de la Liga Profesional 2025, que ya suma 21 entrenadores que dejaron sus cargos en lo que va del año.

El “Tomba” se movió rápido y llegó a un acuerdo para que Ribonetto tome las riendas. El técnico de 50 años será presentado oficialmente este miércoles y debutará nada menos que ante Atlético Mineiro el jueves, en el marco de la Copa Sudamericana.

Dentro de la institución se habla de que su contrato sería hasta diciembre del 2026. De esta forma, Ribonetto regresa a una casa conocida donde en 2017 condujo la Reserva de Godoy Cruz y luego integó el cuerpo técnico de Diego Dabove, etapa recordada por el buen funcionamiento del equipo.

Viene de dirigir a Melgar de Perú y, antes, dejó una imagen positiva en Talleres de Córdoba, donde su equipo sumó cerca del 60% de los puntos en disputa, aunque su ciclo se interrumpió por diferencias con la dirigencia.

Ribonetto buscará darle su sello a un plantel que mostró pasajes de solidez pero careció de victorias en el último tramo. El reto será reordenar al equipo para llegar a competir en el Torneo Clausura de la Liga Profesional.