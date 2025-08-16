En vivo

Gimnasia La Plata recibe a Lanús en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025

El "Lobo" recibe este domingo al "Granate" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

16/08/2025 | 22:22Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Gimnasia La Plata vs Lanús: horario y formaciones

Gimnasia La Plata y Lanús chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 14 horas de Argentina en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Se podrá ver por TNT Sports Premium.

Los dos equipos llegan con triunfos en el plano local, pero el “Granate” viene de perder entresemana ante Central Córdoba por la Copa Sudamericana.

Probables formaciones de Gimnasia vs Lanús

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Gastón Suso, Juan Villalba; Manuel Panaro, Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Jeremías Merlo; Norberto Briasco y Marcelo Torres. DT: Alejandro Orfila.

Lanús: Nahuel Losada; Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Nicolás Morgantini; Agustín Medina, Juan Ramírez; Bruno Cabrera, Marcelino Moreno, Alexis Segovia y Alexis Canelo. DT: Mauricio Pellegrino.

Cómo ver en vivo Gimnasia vs Lanús

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
Gimnasia La Plata y Lanús se enfrentan en la liga argentina.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se lleva a cabo este domingo a las 14 horas de Argentina.

¿Dónde se juega el encuentro?
El encuentro se desarrolla en el Estadio Juan Carmelo Zerillo.

¿Cómo pueden verse el partido?
Se transmitirá por ESPN Premium y otras plataformas digitales como Directv Go y Flow.

¿Cuál es la situación previa de los equipos?
Ambos equipos llegan con triunfos en la liga local, aunque Lanús perdió recientemente en la Copa Sudamericana.

[Fuente: Noticias Argentinas]

