En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing

El defensor se volvió viral por un suceso inesperado en el estacionamiento de la "Academia".

20/08/2025 | 11:31Redacción Cadena 3

FOTO: Franco Pardo, de marcar un gol agónico a empujar su camioneta con los hinchas de Racing.

Racing vivió una jornada épica este martes en Avellaneda con el triunfo agónico ante Peñarol que lo depositó en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Allí, el protagonista absoluto fue Franco Pardo.

El zaguero cordobés llegó en este mercado de pases y, en el minuto 49 minutos, se anticipó a todos para conectar un cabezazo imposible de detener para el arquero Brayan Cortés. Su primer gol en el club no pudo llegar en mejor momento, donde desató la locura en el Cilindro y aseguró la clasificación de la “Academia”.

Sin embargo, la noche lo sorprendió con un episodio inesperado, ya que cuando Pardo intentó retirarse del Cilindro, su camioneta no arrancó en el estacionamiento. El héroe del partido pasó del gol y los abrazos a tener que empujar su propio vehículo junto a unos hinchas que lo ayudaron.

El video se volvió viral en cuestión de minutos, ya que el mismo jugador que había desatado la euforia con un gol histórico terminó recibiendo el apoyo de los hinchas en un gesto de humanidad.

De esta manera, Pardo cerró una jornada que quedará en el recuerdo, como pasó de héroe en la cancha al marcar el 3 a 2 global a ser protagonista de una postal insólita fuera de ella, reforzando aún más el lazo con la gente de Racing.

Lectura rápida

¿Qué hizo Franco Pardo en el partido? Marcó un gol agónico que permitió a Racing clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

¿Dónde ocurrió el suceso con su camioneta?En el estacionamiento del Cilindro de Avellaneda.

¿Quién lo ayudó a empujar su vehículo?Los hinchas de Racing que le brindaron su apoyo.

¿Qué sensación generó el video?Se volvió viral, mostrando un gesto de solidaridad de los hinchas hacia el jugador.

¿Cómo finalizó la jornada para Pardo?De héroe en la cancha a enfrentar una situación curiosa, reafirmando su lazo con los hinchas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho