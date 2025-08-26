FOTO: Franco Colapinto celebra el regreso de Checo Pérez a la F1 con un mensaje entusiasta

El automovilismo internacional recibió una noticia que generó entusiasmo: el regreso de Sergio “Checo” Pérez a la Fórmula 1, por lo que el argentino Franco Colapinto también festejó la vuelta del mexicano.

Pérez, que había quedado al margen durante un año tras su salida de Red Bull, fue confirmado como uno de los pilotos principales de Cadillac, escudería que debutará en la máxima categoría en 2026.

El piloto mexicano se sumará a la nueva escudería junto al finlandés Valtteri Bottas, en un proyecto que pretende ser competitivo desde su llegada a la parrilla.

Entre las múltiples reacciones que inundaron las redes sociales con la noticia, se destacó la de Colapinto, ya que el actual piloto de Alpine no ocultó su entusiasmo y escribió en Instagram: “Vamos checoooooo”.

Pérez dio la noticia de su vuelta a la Fórmula 1 a través de un video en sus redes sociales, donde recordó sus raíces latinoamericanas: “¿Recuerdan que les dije que nos volveríamos a ver? No solo se trata de mí. Vuelve el grito de todo un país, vuelve la fuerza de un continente, vuelven millones de corazones”.

Por otro lado, Colapinto volverá este fin de semana a las pistas, luego del receso de verano, en el marco del Gran Premio de Países Bajos.