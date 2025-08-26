El próximo desafío de Colapinto en la Fórmula 1: así es una vuelta en el GP de Países Bajos
El argentino disputará su noveno Gran Premio en lo que va de la temporada.
26/08/2025 | 10:55Redacción Cadena 3
FOTO: El circuito de Zandvoort se caracteriza por sus curvas peraltadas.
El piloto argentino Franco Colapinto, quien corre para la escudería francesa Alpine, disputará este fin de semana el Gran Premio de Países Bajos, correspondiente a la 15ª fecha del campeonato de Fórmula 1.
El GP de Países Bajos se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort, que cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.
Esta será la octava carrera del año para Colapinto, que está teniendo un 2025 realmente complicado en el que solo pudo obtener como mejor resultado el decimotercer puesto en los Grandes Premios de Mónaco y Canadá.
Lectura rápida
¿Quién es el protagonista del Gran Premio de Países Bajos?
El protagonista es el piloto argentino Franco Colapinto.
¿Cuándo se disputa la carrera?
La carrera se disputará el fin de semana del 26 de agosto de 2025.
¿Dónde se lleva a cabo el GP de Países Bajos?
El GP se lleva a cabo en el circuito de Zandvoort.
¿Qué características tiene el circuito?
El circuito de Zandvoort cuenta con 14 curvas y una longitud de 4,259 kilómetros.
¿Cuál ha sido el mejor resultado de Colapinto en la temporada?
Su mejor resultado ha sido el decimotercer puesto en Mónaco y Canadá.
[Fuente: Noticias Argentinas]