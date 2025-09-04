Fórmula 1: Colapinto palpitó el GP de Italia y destacó que tiene "más confianza en el auto"

Franco Colapinto (Alpine) palpitó su participación en el Gran Premio de Italia, correspondiente a la 16ª fecha del campeonato de Fórmula 1, y destacó que tiene “más confianza en el auto porque gané esas sensaciones que no había podido tener antes”.

Además, señaló que “los ingenieros me están ayudando mucho, pero todavía tenemos que seguir trabajando duro, la pista puede ser complicada por la cantidad de rectas”.

Con respecto al recuerdo que le trae el Autódromo Internacional de Monza, Colapinto expresó que “este fue el primer circuito en el que corrí en 2024, así que a partir de acá vienen nueve trazadas que conozco. Es lindo volver a Monza, me gusta y está lleno de los apasionados tifosi”.

Por último, se refirió a la polémica con su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, quien tardó en entregarle la posición sobre el final del GP de Países Bajos y eso dejó al argentino sin chances de sumar puntos por primera vez en la temporada.

“Creo que está todo muy claro. Intercambiamos posiciones y todo estuvo bien con eso”, reconoció Colapinto, quien además se lamentó porque “estuvimos muy cerca de los puntos y fue un poco una pena no haber sumado, pero estoy seguro de que llegará pronto”.

Gasly, por su parte, también opinó sobre esta situación y reveló que “lo hablamos personalmente. Creo que todo está claro y lo que pasó fue lo que se indicó antes de la carrera. Creo que de cara al futuro tuvimos la conversación que necesitábamos”.

Colapinto no disputará la práctica libre 1 de este viernes en el GP de Italia y en su lugar estará el estonio Paul Aron debido a la normativa de la Fórmula 1, que obliga a todos los pilotos a otorgar al menos dos sesiones de entrenamientos por temporada a los rookies. De esta manera, el argentino girará en Monza recién en la FP2, que comenzará a las 12 del mediodía (hora de Argentina).