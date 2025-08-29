En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Barracas Ctral.

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Fran Reale

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

FIBA AmeriCup 2025: Canadá, EE.UU., Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

El equipo argentino enfrentará a los canadienses por un lugar en la final.

29/08/2025 | 17:00Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina tuvo un duro encuentro ante Puerto Rico.

La FIBA AmeriCup 2025 entró en su fase decisiva tras una jornada de cuartos de final marcada por la superioridad de los favoritos y la eliminación de históricos contendientes en la ciudad de Managua, Nicaragua.

Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil sellaron su pase a semifinales con actuaciones sólidas y diferencias amplias en el marcador para convertirse en los cuatro mejores seleccionados del continente.

El conjunto canadiense no dio margen a la sorpresa y aplastó a Colombia por 94 a 56 con una defensa férrea y transiciones rápidas. Con este triunfo, se consolida como uno de los candidatos más firmes al título.

Aunque Uruguay ofreció resistencia en el primer tramo, el equipo de Estados Unidos impuso su ritmo en la segunda mitad y cerró el partido con autoridad por 83 a 70. Su poderío físico y profundidad de plantilla marcaron la diferencia.

En el duelo más parejo de la jornada, la selección argentina logró imponerse por 82 a 77 ante Puerto Rico en los minutos finales gracias a una gestión precisa del balón y una defensa ajustada. El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Canadá en semifinales.

El conjunto brasileño mostró su mejor versión ofensiva y neutralizó los intentos dominicanos de remontada para cerrar 94 a 82 ante República Dominicana. Con este resultado, se medirá ante Estados Unidos en la otra llave semifinal.

Así quedaron las semifinales confirmadas:

– Canadá vs. Argentina (Sábado 30 de agosto a las 21:10)

– Estados Unidos vs. Brasil (Sábado 30 de agosto a las 17:40)

Lectura rápida

¿Qué evento se está desarrollando? La FIBA AmeriCup 2025, con partidos en la ciudad de Managua, Nicaragua.

¿Qué equipos llegaron a semifinales? Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil.

¿Cuándo se juegan las semifinales? El sábado 30 de agosto de 2025.

¿Cómo se clasificó Argentina? Ganó su partido ante Puerto Rico por 82 a 77.

¿Contra quién jugará Argentina? Se enfrentará a Canadá en semifinales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho