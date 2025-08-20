Excursionistas homenajeará a Diego Fernández, el juvenil hallado tras 40 años desaparecido en Coghlan

El Club Atlético Excursionistas rendirá un sentido homenaje a Diego Fernández, el joven futbolista de sus divisiones juveniles que permaneció desaparecido desde 1984 y cuyos restos fueron recientemente identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en Coghlan.

El acto tendrá lugar el próximo viernes a las 20, en el estadio de Bajo Belgrano, antes del partido frente a Villa San Carlos por la décima fecha de la Primera B Metropolitana.

En la ceremonia, la dirigencia del club entregará a Javier Fernández, hermano menor de Diego, un estandarte histórico utilizado por las divisiones inferiores entre 1978 y 1985. Se trata de un objeto simbólico que representa el vínculo del adolescente con la institución y que busca mantener vivo su recuerdo entre las nuevas generaciones de hinchas y futbolistas.

“Enviamos nuestras condolencias y un fuerte abrazo, deseamos que su alma finalmente pueda descansar en paz”, expresó el club en un comunicado difundido en sus redes sociales.

El caso de Diego conmovió al fútbol argentino y al barrio de Belgrano. El joven, de apenas 16 años, había sido visto por última vez el 26 de julio de 1984. Jugaba en Excursionistas y cursaba sus estudios secundarios en la ENET N°36.

En mayo pasado, durante una demolición en una vivienda de Coghlan, obreros hallaron restos óseos enterrados en una fosa pequeña. Tras diversos peritajes y pruebas de ADN, se confirmó que pertenecían al adolescente, cerrando una búsqueda de cuatro décadas por parte de su familia.

Además del homenaje en la cancha, la institución recuperó una carta escrita por Daniel Viviani, histórico dirigente, en la que recordaba cómo sus compañeros lo evocaban en cada partido: “Las finales las jugábamos por Excursionistas y por vos, cuando gritábamos ‘¡Se siente, se siente, el gaita está presente!’, alguna lágrima corría por mi cara”. El próximo viernes, esa memoria se transformará en tributo eterno.