Etcheverry sigue de racha y se metió en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou

El tenista argentino Tomás Etcheverry jugó en un gran nivel para ganarle al australiano Rinky Hijikata y así meterse en los cuartos de final del ATP 250 de Hangzhou.

Etcheverry, que va en busca de su primer título a nivel ATP, se impuso con un cómodo 6-1 y 6-4 para volver a meterse entre los mejores ocho de un torneo luego de tres meses.

A Etcheverry le alcanzó con dos quiebres en el primer set y uno en el segundo para terminar consiguiendo el triunfo, en un encuentro donde no cedió su saque en ninguna ocasión.

De esta manera, el oriundo de La Plata extendió su buen momento ya que venía de ganarle al neerlandés Jesper de Jong (6-4 y 6-4) en la segunda ronda clasificatoria de la Copa Davis, mientras que en la primera ronda de este torneo venció también en sets corridos al bosnio Damir Dzumhur (6-2 y 6-4).

Etcheverry tendrá un interesante desafío en los cuartos de final, ya que su oponente será el francés Corentin Moutet, un jugador con un gran talento que puede poner en aprietos a cualquiera pero que es víctima de su propio temperamento.

La gran sorpresa de la jornada la dio el francés Valentin Royer, quien ingresó al cuadro como perdedor afortunado y en los octavos de final eliminó al ruso y primer preclasificado, Andrey Rublev.

Por otra parte, el ruso Daniil Medvedev y el kazajo Aleksandr Bublik, segundo y tercer preclasificado respectivamente, también avanzaron a los cuartos de final.

Medvedev venció al estadounidense Nishesh Basavareddy por 6-2 y 6-3, mientras que Bublik sufrió para ganarle al australiano Aleksandar Vukic por 6-7(6), 6-4 y 6-4.

El encuentro entre Etcheverry y Moutet por un lugar en las semifinales de este torneo será este domingo a las 2:30 de la madrugada (hora de Argentina).

Se definieron los últimos clasificados a los cuartos de final en Chengdu

En el ATP 250 de Chengdu, que es el otro torneo que se lleva a cabo esta semana, se definieron los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final.

Uno de ellos fue el italiano y primer preclasificado, Lorenzo Musetti, quien superó en tres sets al croata Dino Prizmic.

Además, el kazajo Aleksandr Shevchenko y el japonés Taro Daniel dieron sorprendieron al eliminar al francés Giovanni Mpetshi Perricard (6°) y al neerlandés Tallon Griekspoor (3°), mientras que el georgiano Nikoloz Basilashvili superó al estadounidense Mackenzie McDonald.