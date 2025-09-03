Entradas para el Mundial costarán entre 60 y 6.730 dólares con precios dinámicos

MIAMI (AP) — Los precios de las entradas para la Copa del Mundo del próximo año oscilaron inicialmente entre 60 dólares para los partidos de la fase de grupos y 6.730 para la final, pero podrían cambiar ya que el evento más importante del fútbol adoptó por primera vez la fijación de precios dinámica.

Los precios aumentaron desde un rango de 25 a 475 para el torneo de 1994 en Estados Unidos y el equivalente en dólares estadounidenses de 69 a 1.607 cuando se anunciaron los detalles de las entradas para el torneo de 2022 en Catar.

“Creo que el mensaje clave es ‘Consigue tus entradas temprano’, especialmente si sabes dónde estarás, porque vives en esa ciudad, o eres fanático de las tres naciones anfitrionas, y ya sabes cuándo y dónde jugarán. Así que ese es el mensaje: ‘Consigue tus entradas temprano’, porque cualquier cosa podría pasar”, señaló Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa del Mundo.

El torneo del próximo año se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio y se jugará en 11 sedes en Estados Unidos, tres en México y dos en Canadá. El torneo se amplió de 32 naciones a 48 y de 64 partidos a 104.

El período inicial de sorteo estará limitado a los titulares de tarjetas Visa y se llevará a cabo desde las 11 de la mañana EDT del día de apertura hasta las 11 de la mañana EDT del 19 de septiembre. Aquellos seleccionados para comprar entradas serán notificados a partir del 29 de septiembre y se les asignará un horario para comprar a partir del uno de octubre. Aunque se están poniendo a la venta entradas para los 104 partidos, recibir un horario no garantiza que las entradas estén disponibles.

Las ventas estarán limitadas a cuatro entradas por persona por partido, y ninguna persona podrá comprar más de 40 para la totalidad del torneo.

La FIFA no respondió a preguntas sobre detalles adicionales de los precios.

Es probable que una segunda fase, llamada sorteo anticipado de entradas, se lleve a cabo del 27 al 31 de octubre, con horarios de compra desde mediados de noviembre hasta principios de diciembre.

Una tercera fase, denominada sorteo de selección aleatoria, comenzará después del sorteo final de equipos el cinco de diciembre, que determinará el calendario de la Copa del Mundo. La FIFA dijo que las entradas estarán disponibles más cerca del torneo “por orden de llegada”.

La FIFA también anunció que iniciará una plataforma oficial de reventa.

Los paquetes de hospitalidad se vendieron desde mayo. Para los ocho partidos en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, incluyendo la final el 19 de julio, los precios oscilaron entre 3.500 y 73.200 por persona.

Los aficionados pueden comprar entradas para seguir a un determinado equipo o para un sitio específico. La fijación de precios dinámica también se utilizó para la Copa Mundial de Clubes de este año, cuando las entradas se redujeron de 473,90 a 13,40 para la semifinal Chelsea-Fluminense en el MetLife Stadium.

“Es clave resaltar la misión de la FIFA y el objetivo de proporcionar financiamiento, oportunidades y crecimiento a nuestro deporte en las 211 asociaciones miembros. Y como parte de esa misión, que tomamos muy en serio, estamos buscando optimizar los ingresos, pero también optimizar la asistencia en el estadio, ¿verdad? Así que siempre es un equilibrio entre diferentes factores”, señaló Schirgi.

Trece equipos en el campo ya han sido determinados. Estados Unidos, Canadá y México tienen asegurados sus lugares en la Copa del Mundo como naciones anfitrionas, mientras que el campeón vigente Argentina con Lionel Messi y la potencia perenne Brasil están entre los equipos que ya han asegurado su clasificación.

Las naciones anfitrionas jugarán los tres partidos de su fase de grupos en su propio territorio. Estados Unidos abrirá el 12 de junio en Inglewood, California, luego jugará el 19 de junio en Seattle y nuevamente el 25 de junio de regreso en Inglewood. Canadá jugará el 12 de junio en Toronto, luego el 18 de junio y el 24 de junio en Vancouver. México jugará el 11 de junio y el 24 de junio en Ciudad de México, con un partido el 18 de junio en Guadalajara.

