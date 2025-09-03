En vivo

La Argentina Posible

 

Argentina

En vivo

La Argentina Posible

 

Rosario

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires: cómo fue su paso por Argentina

El capitán de la "Albiceleste" podría disputar su último encuentro de forma oficial en el país.

03/09/2025 | 13:04Redacción Cadena 3

FOTO: El posible último baile de Lionel Messi en Buenos Aires.

El capitán Lionel Messi jugará su último partido de forma oficial con la Selección argentina este jueves en el marco del duelo ante Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

El rosarino disputó 45 partidos en suelo argentino, vistiendo la camiseta “Albiceleste”, en donde el Monumental fue el escenario más habitual con 24 presencias. La Bombonera, por su parte, lo recibió en solo cinco oportunidades, mientras que San Juan lo vio en tres ocasiones.

La doble fecha, donde Argentina recibirá a Venezuela el 4 de septiembre en el Monumental y visitará a Ecuador el 9, tiene un valor sentimental ya que podría ser la última vez que Messi dispute un partido por Eliminatorias en Buenos Aires antes de las giras internacionales de octubre y noviembre.

Su recorrido con la Selección argentina comenzó hace exactamente 20 años, el 9 de septiembre de 2005, cuando con apenas 18 años tuvo su primera presentación en el país frente a Perú, en el estadio Monumental.

Su primer grito en el país llegaría tres años más tarde, el 11 de octubre de 2008, contra Uruguay, también en una Eliminatoria mundialista. Desde entonces, los goles del rosarino en Argentina se transformaron en una costumbre y en una cita esperada cada vez que la “Albiceleste” jugaba de local.

El capitán convirtió 35 goles en Argentina, de los cuales 23 fueron por Eliminatorias y 12 en amistosos.

De esta forma, el encuentro ante Venezuela en el estadio Monumental, de este jueves, será más que emotivo, ya que podría ser la última vez, al menos de forma oficial, que Messi defienda los colores “Albicelestes” en suelo Argentino.

Lectura rápida

¿Cuándo jugará Messi su último partido en Argentina? El jueves 4 de septiembre.

¿Qué selección enfrentará? La Selección de Venezuela.

¿Cuántos partidos ha jugado Messi en Argentina? Ha disputado 45 partidos vistiendo la camiseta de la Albiceleste.

¿Cuántos goles ha marcado Messi en Argentina? Ha convertido 35 goles.

¿Cuándo fue su primera presentación en el país? El 9 de septiembre de 2005 frente a Perú.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho