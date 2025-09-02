Emiliano Rigoni regresa al São Paulo tras dejar el León de México
El extremo se cansó de la actitud del León de México y optó por rescindir su contrato para regresar al fútbol brasileño.
02/09/2025 | 18:29Redacción Cadena 3
FOTO: Emiliano Rigoni y su llegada a São Paulo. Foto: Noticias Argentinas
Emiliano Rigoni se convirtió en el nuevo refuerzo del São Paulo F.C de Brasil.
El futbolista rescindió su vínculo profesional con el Club León de México -- finalizaba el 31 de diciembre de este mismo año—y firmará contrato con el conjunto brasileño hasta el 31 de diciembre del 2026.
En la última temporada, el ex Independiente de Avellaneda no tuvo la oportunidad de jugar de manera regular: disputó dos partidos de la Leagues Cup y un solo encuentro de la Liga MX. Por este motivo en particular, el argentino optó por salir del equipo mexicano para buscar otra institución, en la cual tenga la oportunidad de sumar minutos de forma regular.
Su regreso al São Paulo F.C, después de tres largos años, representa otra oportunidad más en su carrera profesional de poder demostrar todo su talento dentro del terreno de juego, un lugar muy importante para el jugador argentino, en donde supo representar de la mejor manera los colores de la institución.
En su paso por el Tricolor Paulista, Emiliano Rigoni disputó 70 partidos con la camiseta del São Paulo, anotó 13 goles y repartió 9 asistencias. Los números son positivos y todo indica que el argentino intentará repetir sus llamativas actuaciones en el fútbol brasileño.
[Fuente: Noticias Argentinas]