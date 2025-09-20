FOTO: Emiliano Díaz y su admiración por Neymar: “Sería un honor verlo ganar el Mundial”

El asistente de campo Emiliano Díaz mostró su fanatismo por el extremo brasileño Neymar Jr y reveló una aspiración personal que lo involucra.

“Mi deseo es que Brasil gane el Mundial. Como Messi ganó merecidamente, me encantaría ver ganar a Neymar, por lo que ha logrado en su carrera, por quién es como persona”, confesó Emiliano Díaz a la prensa brasileña.

El asistente argumentó que la Copa del Mundo del 2026 será la última que le queda a Sudamérica; y por este motivo quiere, ver al astro brasileño con el trofeo. Es una buena oportunidad para los grandes, que no lo lograron. En el último Mundial, todos queríamos que ganara Messi”, manifestó.

En el final de sus dichos, el hijo y asistente de Ramón Díaz cerró con un análisis profundo: “

El encuentro entre Díaz y Ney

El asistente de campo reveló que conoció a la estrella brasileña en la fiesta de cumpleaños del atacante neerlandés Memphis Depay. Aquel encuentro duró 4 largas horas.

La charla derivó en una reunión externa en donde se tocaron cuestiones más profundas, porque era la época donde Ramón Díaz podía desembarcar en el Santos F.C. “Tuve la oportunidad de ir solo a Santos cuando salí del Corinthians. Éramos amigos, pero no se pudo por diferentes razones”, argumentó.

Díaz relató la secuencia: “hablé con él, me recibió muy cálidamente, nos reunimos y me trató muy bien. Es increíblemente humilde. Me recibió en su casa porque existía la posibilidad de que fuera allí y quería hablar conmigo. Pasamos cuatro horas hablando de fútbol y de la vida. Fue un honor”.