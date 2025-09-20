En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. San Telmo

Mendoza

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Emiliano Díaz y su admiración por Neymar: “Sería un honor verlo ganar el Mundial”

El asistente de campo de Ramón Díaz reveló su fanatismo por el astro brasileño, recordó un encuentro de cuatro horas con él.

20/09/2025 | 15:01Redacción Cadena 3

FOTO: Emiliano Díaz y su admiración por Neymar: “Sería un honor verlo ganar el Mundial”

El asistente de campo Emiliano Díaz mostró su fanatismo por el extremo brasileño Neymar Jr y reveló una aspiración personal que lo involucra.

“Mi deseo es que Brasil gane el Mundial. Como Messi ganó merecidamente, me encantaría ver ganar a Neymar, por lo que ha logrado en su carrera, por quién es como persona”, confesó Emiliano Díaz a la prensa brasileña.

El asistente argumentó que la Copa del Mundo del 2026 será la última que le queda a Sudamérica; y por este motivo quiere, ver al astro brasileño con el trofeo. Es una buena oportunidad para los grandes, que no lo lograron. En el último Mundial, todos queríamos que ganara Messi”, manifestó.

En el final de sus dichos, el hijo y asistente de Ramón Díaz cerró con un análisis profundo: “

Nos guste o no, somos sudamericanos. Hay rivalidad. Pero como Messi ganó, también sería bueno que Neymar pudiera cerrar este ciclo de su carrera con el Mundial”.

El encuentro entre Díaz y Ney

El asistente de campo reveló que conoció a la estrella brasileña en la fiesta de cumpleaños del atacante neerlandés Memphis Depay. Aquel encuentro duró 4 largas horas.

La charla derivó en una reunión externa en donde se tocaron cuestiones más profundas, porque era la época donde Ramón Díaz podía desembarcar en el Santos F.C. “Tuve la oportunidad de ir solo a Santos cuando salí del Corinthians. Éramos amigos, pero no se pudo por diferentes razones”, argumentó.

Díaz relató la secuencia: “hablé con él, me recibió muy cálidamente, nos reunimos y me trató muy bien. Es increíblemente humilde. Me recibió en su casa porque existía la posibilidad de que fuera allí y quería hablar conmigo. Pasamos cuatro horas hablando de fútbol y de la vida. Fue un honor”.

Lectura rápida

¿Quién mostró su admiración por Neymar?
El asistente de campo Emiliano Díaz.

¿Qué deseo expresó Emiliano Díaz?
Desea que Brasil gane el Mundial y que Neymar lo logre.

¿Dónde se conocieron?
En la fiesta de cumpleaños de Memphis Depay.

¿Cuánto duró el encuentro entre Díaz y Neymar?
Duró cuatro horas.

¿Por qué es importante para Díaz que Neymar gane el Mundial?
Porque sería un cierre de ciclo para él y es un gran jugador.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho