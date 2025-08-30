Elecciones en River: ¿quiénes son los candidatos a la presidencia del club?
Ya se presentaron las cinco listas que competirán por la presidencia del club.
30/08/2025
River ya comienza a palpitar sus elecciones del próximo 1 de noviembre, en las que el socio elegirá al sucesor de Jorge Brito. Cinco candidatos competirán por la presidencia del club, entre ellos Stefano Di Carlo, representante de la lista oficialista.
Di Carlo, actual Secretario General del club, presentó además a quienes lo acompañarán en su agrupación, que buscará en las urnas continuar al frente de la institución.
El resto de los aspirantes también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días, esta entidad podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.
Además, las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones, de modo que en diez días queden definidas todas las postulaciones.
Los socios irán a las urnas el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.
Podrán participar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.
Las cinco listas y sus candidatos a la presidencia de River son:
FRENTE FILOSOFÍA RIVER
- Presidente: Stefano Di Carlo
- Vice1°: Andrés Ballotta
- Vice2°: Ignacio Villarroel
- Vice3°: Mariano Taratuty
- Primer Vocal: Clara D’Onofrio
FRENTE LUNATI 2025
- Presidente: Pablo Lunati
- Vice1°: Santiago Roca
- Vice2°: Claudio Baumgarten
- Vice3ª: Bianca Lauría
- Primer Vocal: Pablo Lunati
FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL
- Presidente: Daniel Kiper
- Vice1°: Claudio Piñeiro
- Vice2ª: Lucila Lancioni
- Vice3ª: Érika Bedners
- Primer Vocal: Daniel Kiper
FRENTE RIVER PRIMERO
- Presidente: Luis Belli
- Vice1°: Hernán Riso
- Vice2ª: Noelia Florentín
- Vice3°: Sebastián Gasibe
- Primer Vocal: Antonio Caselli
FRENTE RIVER SOMOS TODOS
- Presidente: Carlos Trillo
- Vice1°: Pedro Tibaudin
- Vice2ª: Alejandra Sabatino
- Vice3°: Daniel Zononi
- Primer Vocal: Carlos Trillo
