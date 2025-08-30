Elecciones en River: ¿quiénes son los candidatos a la presidencia del club?

FOTO: Ya se presentaron las cinco listas que competirán por la presidencia de River.

River ya comienza a palpitar sus elecciones del próximo 1 de noviembre, en las que el socio elegirá al sucesor de Jorge Brito. Cinco candidatos competirán por la presidencia del club, entre ellos Stefano Di Carlo, representante de la lista oficialista.

Di Carlo, actual Secretario General del club, presentó además a quienes lo acompañarán en su agrupación, que buscará en las urnas continuar al frente de la institución.

El resto de los aspirantes también formalizó su presentación ante la Junta Electoral, presidida por Ignacio Villarroel. En los próximos días, esta entidad podría realizar observaciones si detecta irregularidades en las nóminas, y en cinco días más se confirmarán oficialmente todas las candidaturas.

Además, las listas tendrán un plazo de cinco días adicionales para realizar correcciones, de modo que en diez días queden definidas todas las postulaciones.

Los socios irán a las urnas el sábado 1 de noviembre, desde las 10 hasta las 20, y podrán impugnar su voto si fuera necesario. Para esta elección se implementará el voto electrónico.

Podrán participar los socios mayores de 16 años que cuenten con al menos tres años de antigüedad hasta el 31 de agosto de 2025, es decir, aquellos que se asociaron hasta el 31 de agosto de 2022.

Las cinco listas y sus candidatos a la presidencia de River son:

FRENTE FILOSOFÍA RIVER

Presidente: Stefano Di Carlo

Vice1°: Andrés Ballotta

Vice2°: Ignacio Villarroel

Vice3°: Mariano Taratuty

Primer Vocal: Clara D’Onofrio

FRENTE LUNATI 2025

Presidente: Pablo Lunati

Vice1°: Santiago Roca

Vice2°: Claudio Baumgarten

Vice3ª: Bianca Lauría

Primer Vocal: Pablo Lunati

FRENTE RIVER CAMPEÓN DEPORTIVO Y SOCIAL

Presidente: Daniel Kiper

Vice1°: Claudio Piñeiro

Vice2ª: Lucila Lancioni

Vice3ª: Érika Bedners

Primer Vocal: Daniel Kiper

FRENTE RIVER PRIMERO

Presidente: Luis Belli

Vice1°: Hernán Riso

Vice2ª: Noelia Florentín

Vice3°: Sebastián Gasibe

Primer Vocal: Antonio Caselli

FRENTE RIVER SOMOS TODOS

Presidente: Carlos Trillo

Vice1°: Pedro Tibaudin

Vice2ª: Alejandra Sabatino

Vice3°: Daniel Zononi

Primer Vocal: Carlos Trillo