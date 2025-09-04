En vivo

Luis Fernández Echegaray

Argentina

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

La Central Deportiva

Argentina vs. Venezuela

Santa Fe

Heatódromo

Mauri Palacios

Vuelta popular

Celeste Pereyra

Música ligera

Deportes

El récord imposible que se le escapará a Lionel Messi en las Eliminatorias

Teniendo en cuenta que esta será su última participación, existe una marca en las Eliminatorias que quedará fuera del alcance del capitán argentino.

04/09/2025 | 18:09

FOTO: Lionel Messi y el récord que no podrá romper

A pesar de todos sus logros dentro de una cancha, el capitán de la Selección Argentina, Lionel Andrés Messi, no podrá romper un récord histórico de las Eliminatorias para la Copa del Mundo.

El Astro argentino no se podrá convertir en el goleador más veterano de las Eliminatorias CONMEBOL. Un hito histórico que posee el delantero peruano Paolo Guerrero: un gol con 41 años, 2 meses y 19 días. 

El extremo rosarino tendrá la posibilidad de sumar un gol con 37 años y 81 días. Sin embargo, no entrará en el top 3 de los goleadores más veteranos de las Eliminatorias sudamericanas.

Más allá de no alcanzar esta marca particular, Messi ya dejó una huella imborrable en la historia del fútbol sudamericano y mundial con la camiseta albiceleste: es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias CONMEBOL con 34 goles en 69 partidos, campeón de la Copa América 2021 y 2024, de la Finalissima 2022 y líder indiscutido en la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Un palmarés que lo consolida como uno de los futbolistas más trascendentes en la historia de la Selección Argentina.

El legado de Messi con la Selección es único e irrepetible: la combinación de talento, liderazgo y compromiso que mostró a lo largo de casi dos décadas deja una marca que ningún jugador podrá igualar en el futuro cercano. Sus récords, títulos y momentos inolvidables no solo definen su carrera, sino que también elevan el estándar del fútbol argentino y sudamericano, consolidándolo como un referente eterno para las generaciones que vienen.

¿Qué marca no podrá alcanzar Messi? El récord de ser el goleador más veterano de las Eliminatorias CONMEBOL.

¿Quién posee el récord actual? Paolo Guerrero, con un gol a los 41 años, 2 meses y 19 días.

¿A qué edad tendrá la oportunidad Messi de anotar? A los 37 años y 81 días.

¿Cuántos goles lleva Messi en Eliminatorias? Es el máximo goleador histórico con 34 goles en 69 partidos.

¿Qué logros notables tiene Messi con la Selección? Campeón de las Copas América 2021 y 2024, y de la Finalissima 2022.

[Fuente: Noticias Argentinas]

