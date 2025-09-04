En vivo

¿Por qué no juega Neymar en Brasil ante Chile por las Eliminatorias del Mundial 2026?

El DT de Brasil confirmó que la ausencia de la estrella no es por su estado físico. Para el duelo con Chile, apostará por una ofensiva con cuatro delanteros.

04/09/2025 | 16:43Redacción Cadena 3

FOTO: Neymar (NA)

La ausencia de Neymar en la convocatoria de Brasil para el partido contra Chile se debe a una decisión puramente técnica del entrenador Carlo Ancelotti, y no a una lesión o problema físico.

A continuación, los tres motivos principales que explican por qué la estrella brasileña no estará presente en el estadio Maracaná.

Los 3 Motivos Principales
  1. Es una "Decisión Técnica" del EntrenadorEl propio DT, Carlo Ancelotti, confirmó en conferencia de prensa que la exclusión de Neymar se trata de una "decisión técnica", basada en una evaluación diaria de múltiples factores que incluyen el rendimiento actual y criterios físicos. El propio Neymar había manifestado que creía que esa era la razón, lo que fue validado por el técnico.
  2. Hay una Alta Competencia InternaAncelotti advirtió que está evaluando un universo de "aproximadamente 70 futbolistas" con chances de ir al Mundial, dejando claro que ninguna figura, incluido Neymar, tiene el puesto asegurado. El cuerpo técnico está observando a un amplio grupo de jugadores para definir la lista final para la Copa del Mundo.
  3. Ancelotti Probará un Nuevo Sistema OfensivoDado que Brasil ya está clasificado, el entrenador usará el partido contra Chile para experimentar. Planea alinear un equipo con cuatro delanteros: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro y Raphinha. Esta prueba táctica implica dejar fuera, en esta ocasión, a grandes estrellas internacionales como Neymar y Vinícius Jr.
¿Qué dijo Ancelotti?

"Nadie puede discutir a Neymar en su nivel técnico, pero estamos mirando y evaluando cada día los partidos de todos los jugadores, no sólo de él. Y de todos los que evaluamos, creemos que el equipo nacional de Brasil tiene aproximadamente 70 futbolistas que pueden estar en la próxima Copa del Mundo”.

¿Cuándo podría volver a jugar Neymar?

Neymar podría ser convocado para los próximos partidos amistosos que Brasil disputará en octubre contra Corea del Sur y Japón, donde tendrá una nueva oportunidad para convencer al entrenador.

Lectura rápida

¿Por qué no juega Neymar contra Chile?R: Por una decisión técnica del entrenador Carlo Ancelotti.

¿Cuántos jugadores evalúa Ancelotti para el Mundial?R: Aproximadamente 70 futbolistas.

¿Qué nueva táctica probará Brasil?R: Un esquema con cuatro delanteros en el partido contra Chile.

¿Para cuándo se espera el regreso de Neymar?R: Para los partidos amistosos en octubre contra Corea del Sur y Japón.

¿Qué dijo Ancelotti sobre Neymar?R: Que nadie puede discutir su nivel técnico, pero se evalúa a todos los jugadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

