El nuevo reglamento de la Fórmula 1 que implementará cambios en los motores para 2026

FOTO: El nuevo reglamento de la Fórmula 1 que implementará cambios en los motores para el 2026.

El año 2026 marcará un antes y un después en la Fórmula 1: tanto el reglamento de chasis como el de motores sufrirán una de las revisiones más profundas de los últimos 50 años, según varios directores técnicos del paddock.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) busca modernizar la categoría con el uso de energía eléctrica y la eliminación de elementos costosos y complejos, como el MGU-H, que en su momento fue un gran diferenciador de rendimiento.

Una de las novedades clave será el sistema de concesiones para marcas que comiencen con desventaja. El nuevo reglamento introduce el concepto de ADUO (Oportunidades de Desarrollo y Mejora Adicionales), que se aplicará tras analizar el rendimiento de cada unidad de potencia en las primeras cinco o seis carreras de la temporada.

Aquellos fabricantes que estén por debajo de un porcentaje de rendimiento —más de un 3% por debajo de la potencia máxima medida— recibirán beneficios como más horas en banco de pruebas, mayor margen de inversión dentro del límite presupuestario y la posibilidad de re-homologar el motor.

El objetivo es evitar que un mal inicio condene a un equipo a años de inferioridad, algo que en la actualidad es casi imposible de revertir. El reglamento especifica qué componentes del motor de combustión interna pueden volver a desarrollarse en caso de obtener el estatus ADUO, lo que permitirá mejoras focalizadas sin romper la equidad.

Además, la FIA realizó un plan para casos de problemas graves de fiabilidad donde si un fabricante rompe un motor cada fin de semana, el coste de reemplazo limitaría su desarrollo debido al techo presupuestario.

Por eso, se estudia otorgar “motores extra” con un coste reducido dentro del límite, evitando que los equipos queden atrapados en un círculo de averías y falta de progreso. Esta medida aún está en revisión, pero se espera su aprobación antes de la entrada en vigor del nuevo reglamento.