El gol y asistencia de Messi en triunfo del Inter Miami sobre Seattle Sounders

El delantero rosarino participó en dos de los tres goles del parcial triunfo de Las Garzas en el campeonato estadounidense.

16/09/2025 | 22:14Redacción Cadena 3

FOTO: Lionel Messi, delantero argentino del Inter Miami. (Foto NA: @InterMiamiCF)

El astro argentino convirtió el segundo gol de la victoria parcial del Inter Miami por 3-1 frente a Seattle Sounders en la Major League Soccer (Liga de Estados Unidos) y estiró su racha goleadora en el certamen norteamericano.

Con una fórmula ya conocida por su pasado juntos en el Barcelona de España, Jordi Alba, lateral izquierdo de Las Garzas, habilitó al rosarino que se tiró al suelo para empujar la pelota y ampliar la ventaja en el resultado, a los 41 minutos del primer tiempo.

Antes, la misma dupla, pero de manera invertida, se unió para abrir el marcador a los 12 minutos del mismo periodo. El ex Paris Saint-Germain se quitó un rival de encima cerca de la mitad del campo de juego y combinó con el defensor español, quien batió al arquero Stefan Frei.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? El Inter Miami ganó 3-1 a los Seattle Sounders.

¿Quién destacó en el partido? Lionel Messi se destacó al anotar un gol y brindar una asistencia.

¿Cuándo fue el partido? El partido se jugó el 16 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo? El encuentro se disputó en la Major League Soccer (MLS).

¿Cómo se desarrolló el juego? Messi y Alba se combinaron para los goles en diferentes momentos del primer tiempo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

