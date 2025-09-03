En vivo

El ex Racing que rescindió contrato en Defensores de Belgrano

Emiliano Vecchio le puso fin su vínculo con el “Dragon”, de la Primera Nacional, en común acuerdo con la dirigencia.

03/09/2025 | 20:46Redacción Cadena 3

FOTO: El ex Racing que rescindió contrato en Defensores de Belgrano. (Foto NA: @defeweb)

El mediocampista Emiliano Vecchio rescindió este miércoles su vínculo contractual con Defensores de Belgrano, club de la Primera Nacional, tras haber llegado al “Dragon” en enero de este año, procedente de la Unión Española de Chile.

El ex Racing y Rosario Central había llegado a la institución rojinegra con la ilusión de pelear por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino de cara al 2026, pero con cinco fechas por delante, el equipo se encuentra fuera del reducido.

Además, los problemas físicos y de disciplina del volante de 36 años, sumado a la salida del entrenador y la asunción de Fabián Nardozza en el cargo, impidieron que el futbolista pudiera demostrar todo su talento, por lo que perdió terreno en las consideraciones del DT.

Tal es así que, de los últimos cuatro partidos, Vecchio disputó solamente nueve minutos. Es por eso que el centrocampista ofensivo decidió ponerle fin a su etapa en el club, en común acuerdo con la dirigencia.

Por su parte, el rosarino llegó a disputar 21 encuentros con Defensores de Belgrano, 19 en la Primera Nacional y 2 por Copa Argentina, en los que solamente marcó un gol en la victoria 1-0 frente a Mitre de Santiago del Estero, pero no repartió asistencias.

El comunicado oficial de Defensores de Belgrano

“El Club Atlético Defensores de Belgrano informa que de común acuerdo se rescindió el contrato del jugador Emiliano Vecchio. Le agradecemos su paso por el club y le deseamos el mayor de los éxitos”, posteó a través de la cuenta oficial del club en redes sociales.

Lectura rápida

¿Quién rescindió su contrato?
El mediocampista Emiliano Vecchio.

¿Con qué club tenía contrato?
Con Defensores de Belgrano.

¿Cuándo se produjo la rescisión?
El miércoles 3 de septiembre de 2025.

¿Por qué se decidió rescindir?
Por problemas físicos y falta de minutos en el campo.

¿Cuántos partidos disputó Vecchio en el club?
Disputó 21 partidos en total.

[Fuente: Noticias Argentinas]

