El Bayern Múnich le ganó al Stuttgart y se quedó con la Supercopa de Alemania

El Bayern Múnich se impuso por 2-1 sobre el Stuttgart y comenzó la temporada de la mejor manera, ya que se quedó con el título en la Supercopa de Alemania.

Los goles para el Bayern Múnich llegaron de la mano del inglés Harry Kane y el colombiano Luis Díaz, a los 18 y 77 minutos, mientras que el descuento llegó en tiempo cumplido a través del mediocampista alemán Jamie Leweling.

El primer gol del encuentro llegó a través de Kane, quien se aprovechó de una floja cobertura de un defensor rival, que le dejó picando la pelota en la medialuna del área. El inglés tuvo premio doble, ya que además de la anotación pudo conquistar su segundo título como profesional, tras la larga sequía que sufrió en el Tottenham.

Pese a que el desarrollo del encuentro fue muy parejo y el Stuttgart estuvo a la altura en todo momento, el Bayern impuso su jerarquía y estiró la ventaja cuando faltaba menos de un cuarto de hora gracias al buen cabezazo de Luis Díaz, tras un gran centro de Serge Gnabry.

El colombiano también fue protagonista de un emotivo momento, ya que en su festejo de gol homenajeó al portugués Diogo Jota, ex compañero suyo en el Liverpool de Inglaterra, quien murió hace pocas semanas en un accidente de tránsito.

El descuento del Stuttgart llegó en tiempo cumplido gracias a Leweling, luego de una serie de cabezazos dentro del área rival.

El Bayern Múnich, que viene de caer en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente al Paris Saint-Germain de Francia, tiene una temporada llena de desafíos por delante, en la que tendrá que revalidar el título en la Bundesliga, aunque el gran desafío será la Champions League.