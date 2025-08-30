El argentino Martín Gramigna se quedó con el triunfo en el Enduro de Invierno

FOTO: Mar del Plata disfrutó de una nueva edición del Enduro de Invierno

El argentino Martín Gramigna se quedó con el triunfo en la categoría de cuatriciclos del Enduro de Invierno, que se llevó a cabo este viernes y sábado en Mar del Plata. El podio fue 100% albiceleste, ya que lo completaron Santiago Caliendo (2°) y Lucas Estomba (3°).

Por otra parte, en la categoría de motos el ganador fue el británico Todd Kellet, quien terminó por delante del belga Cyril Genot y el francés Milko Potisek.

La competencia de motos y cuatriciclos finalizó con una multitudinaria convocatoria a pesar del adelantamiento del cronograma por cuestiones climáticas. Una vez más, la ciudad vuelve a posicionarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

Luego de dos jornadas a pura competencia de motociclismo y cuatriciclos de alto nivel, finalizó el Enduro del Invierno (EDI) en las playas del Norte de Mar del Plata. Esta nueva edición debió adelantar su cronograma un día debido a cuestiones climáticas, desarrollándose viernes y sábado.

Bernardo Martín, presidente del Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC) destacó “la enorme cantidad de asistentes, tanto turistas que visitaron la ciudad como vecinos, que disfrutaron de dos jornadas a pura competencia de primer nivel. A pesar del clima, tuvimos otro Enduro de Invierno exitoso. Además de las pruebas, las competencias y los shows musicales, destacamos la presencia de emprendedores locales con más de 200 participantes y más de 40 foodtrucks que es muy importante para la ciudad”.

El productor general comercial del evento, Josi Zen, afirmó: “Estamos muy felices con un fin de semana increíble que superó nuestras expectativas con un podio 100% extranjero en motos. El tiempo nos acompañó, al igual que el año pasado, con una estratégica decisión de adelantar las competencias y hacer las dos carreras del Mundial durante el sábado. Pudimos llevar adelante un evento con total éxito”.