FOTO: EA Sports FC 26 ya tiene fecha de lanzamiento, novedades y precio en Argentina

EA Sports confirmó que FC 26, la nueva entrega de su popular saga de simulación de fútbol, llegará oficialmente el viernes 26 de septiembre de 2025.

Los fanáticos más ansiosos podrán acceder de forma anticipada una semana antes: los suscriptores de EA Play tendrán una prueba gratuita de 10 horas a partir del 19 de septiembre, mientras que los miembros de EA Play Pro podrán disfrutarlo sin límites desde esa misma fecha.

A diferencia de ediciones anteriores, este año el foco estará puesto en mejorar los fundamentos y la experiencia de juego. Sam Rivera, productor senior de EA Sports, aseguró que se rediseñaron animaciones, respuesta de controles y la comunicación entre consolas y servidores para lograr un juego más fluido y realista.

Entre las novedades destaca la mejora en el control del balón, regates más precisos, pases optimizados y arqueros con inteligencia artificial entrenada para reaccionar de manera más natural.

Además, habrá nuevas opciones de accesibilidad, como el modo de alto contraste y la posibilidad de personalizar colores de jugadores, árbitros y el campo para personas con daltonismo.

El título también permitirá ajustar el ritmo de los partidos contra la IA, creando un modo “realista” que imite el ritmo del fútbol profesional o un estilo “competitivo” pensado para quienes busquen entrenar como en los torneos de eSports.

Desde EA Sports también destacaron el nuevo portal oficial de comentarios, que permitirá a los jugadores enviar sugerencias y quejas directamente para futuras actualizaciones.

En cuanto a precios en Argentina, la edición estándar para PS4/PS5 ronda los $68.490, mientras que la Ultimate Edition se ubica cerca de los $99.490 en preventa.

De esta manera, EA Sports busca mantener a FC como el juego de fútbol más popular del mercado, en un año donde la competencia con nuevos títulos como Rematch y FIFA Rivals se vuelve cada vez más exigente.