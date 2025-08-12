Diego Cocca asume como entrenador de Atlas tras su salida de Talleres

El entrenador argentino, Diego Cocca, fue presentado por Atlas de México en redes sociales y tendrá su segundo ciclo como director técnico en el club luego de su breve paso por Talleres de Córdoba.

"Cantemos juntos de nuevo, querido amigo. Nadie mejor que tú sabes que esto no se explica, se siente. Bienvenido a casa", escribió el cuadro mexicano con un emotivo video con imágenes del DT durante su primera etapa en la institución.

El ex entrenador de Racing asumió por primera vez en el conjunto rojinegro en 2020 y cortó una sequía de 70 años en el equipo tras conquistar los torneos Apertura 2021, Clausura 2022 y el certamen Campeón de Campeones.

En diciembre del 2024, Cocca se convirtió en entrenador del Real Valladolid de España, pero no duró mucho en el cargo ya que en febrero del 2025 dejó el puesto. Más adelante llegó a Talleres de Córdoba, pero sin disputar ningún encuentro decidió renunciar por problemas con la dirigencia de la “T” debido al poco movimiento que tuvo el equipo en el mercado de pases.

“Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería, habíamos hablado. Lamentablemente por un montón de motivos no se pudo llegar a esa realización de parte del plantel interno de tener las cosas, que no están claras. Hay tres o cuatro jugadores todavía con posibilidad de venta y no ha venido ningún refuerzo", había explicado el DT.

Y concluyó: “tenía ilusión de hacer las cosas bien en Talleres y tener un equipo competitivo en serio, pero lamentablemente siento que no".