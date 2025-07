Di María recordó su cruce con Boca y su paso a Rosario Central

El reciente fichaje de Rosario Central, Ángel Di María, fue presentado oficialmente en el club y rememoró el intenso empate 2-2 que disputó con Benfica ante Boca durante el Mundial de Clubes de la FIFA.

El delantero, de 37 años, se presentó como el nuevo jugador de Rosario Central, dando inicio a su segundo ciclo en la institución tras una extensa trayectoria en Europa y luego de participar en el mencionado torneo con el equipo portugués.

En ese campeonato, Di María formó parte del Grupo C, junto a Bayern Múnich de Alemania, Auckland City de Nueva Zelanda y Boca, siendo este último su adversario en el debut, donde logró marcar un gol en el empate.

El ´Xeneize´ le impuso la dureza del fútbol argentino en ese partido, donde el juego se detuvo constantemente por infracciones y la fricción fue notoria. El jugador comentó: "Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Luego dependerá de dónde me mueva y de lo que el entrenador me pida, se viven muchos más golpes y el juego se interrumpe más, pero depende de mí para usar mis habilidades y afrontarlo todo para poder ayudar al equipo".

"Conozco lo que es el fútbol argentino, cómo se juega y cómo funciona todo. Mi rendimiento dependerá de mí en el campo. Cada uno tendrá su forma de recibir mi presencia, si me silban, me silban, y si me aplauden, me aplauden. Ahora llevo la camiseta de Central, y no es fácil recibir elogios cuando se juega del lado opuesto, no tengo la de la Selección", agregó.