Del recuerdo al desafío: Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú
El piloto argentino destacó ese logro como un impulso para seguir creciendo en la categoría, con la vista puesta en el GP de este fin de semana.
17/09/2025 | 19:28Redacción Cadena 3
En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1.
En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: "Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1".
"Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team", cerró su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.
La publicación de Franco Colapinto en redes refleja no solo un recuerdo personal, sino también una clara demostración de su mentalidad competitiva y su crecimiento dentro de la Fórmula 1. Recordar su primer logro en la categoría, la Q3 y los primeros puntos, no es solo un gesto nostálgico, sino una reafirmación de su capacidad para adaptarse rápidamente a un entorno tan exigente y de alto rendimiento. En un deporte tan impredecible como la F1, donde las oportunidades de brillar son limitadas, Colapinto sabe que cada punto es un escalón más en su carrera.
El hecho de que se enfoque en Bakú, un circuito urbano desafiante, como el siguiente gran reto, subraya su actitud positiva y ambiciosa.
Este tipo de escritos demuestran que el pilarense no solo aspira a repetir su éxito personal, sino a ser una pieza clave en el crecimiento y el éxito global de su escudería, siempre con la vista puesta en el progreso colectivo de Alpine.
Lectura rápida
¿Qué recordó Franco Colapinto? Recordó su primera Q3 y los primeros puntos en Fórmula 1.
¿Cuál es su próximo desafío? Apunta a competir en el Gran Premio de Azerbaiyán.
¿Qué expresó en su publicación de Instagram? Manifestó que es un recuerdo especial en su carrera.
¿Qué resalta de su mentalidad? Demuestra su capacidad de adaptación a un entorno exigente de alta competencia.
¿Qué busca Colapinto con su desempeño? Aspira a ser clave en el crecimiento de su escudería, Alpine.
[Fuente: Noticias Argentinas]