FOTO: Del recuerdo al desafío: Colapinto recordó su primer Q3 y apunta a repetir en Bakú

En la previa del Gran Premio de Azerbaiyán, el piloto argentino Franco Colapinto recordó la primera y única vez que sumó puntos en la Fórmula 1.

En la descripción de su publicación de Instagram, el automovilista pilarense manifestó: "Un año de mi primera Q3 y mis primeros puntos. Un recuerdo muy muy especial en mi segunda carrera en F1".

"Volvemos a Bakú este finde por más. Vamos Alpine Team", cerró su escrito el corredor argentino junto a dos emoticones de bíceps.

La publicación de Franco Colapinto en redes refleja no solo un recuerdo personal, sino también una clara demostración de su mentalidad competitiva y su crecimiento dentro de la Fórmula 1. Recordar su primer logro en la categoría, la Q3 y los primeros puntos, no es solo un gesto nostálgico, sino una reafirmación de su capacidad para adaptarse rápidamente a un entorno tan exigente y de alto rendimiento. En un deporte tan impredecible como la F1, donde las oportunidades de brillar son limitadas, Colapinto sabe que cada punto es un escalón más en su carrera.

El hecho de que se enfoque en Bakú, un circuito urbano desafiante, como el siguiente gran reto, subraya su actitud positiva y ambiciosa.

Este tipo de escritos demuestran que el pilarense no solo aspira a repetir su éxito personal, sino a ser una pieza clave en el crecimiento y el éxito global de su escudería, siempre con la vista puesta en el progreso colectivo de Alpine.