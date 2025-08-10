En vivo

Deportes

Darderi debió retirarse y Comesaña avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati

El italiano arrastraba un dolor en la espalda y se vio obligado a abandonar el duelo frente al argentino, quien se enfrentará a Opelka en la siguiente fase.

10/08/2025 | 15:02Redacción Cadena 3

FOTO: Darderi debió retirarse y Comesaña avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati. (Foto: redes)

El tenista argentino Francisco Comesaña (número 71 del ranking ATP) se clasificó a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati luego de imponerse ante el italiano Luciano Darderi (35°) por 6-4, 3-1 y retiro, en poco menos de una hora de juego.

Con este resultado, el marplatense asciende ocho ubicaciones en el ranking mundial, alcanzando el puesto 63, y tendrá que enfrentarse al local Reilly Opelka (73°), quien derrotó por 7-6(6) y 6-4 al australiano Alex De Miñaur (8°).

Además, Argentina se aseguró de tener al menos un participante en la tercera ronda del certamen estadounidense, a esperas del choque entre Camilo Ugo Carabelli, quien se medirá frente a Ben Shelton, flamante campeón del Masters 1000 de Canadá -venció a Karen Khachanov-.

Mientras el encuentro estuvo en disputa, el desarrollo del mismo fue más bien parejo. Ambos tenistas habían logrado mantener sus servicios. Sin embargo, Darderi pidió MTO (tiempo médico) por un fuerte dolor en la espalda y en la reanudación, el argentino quebró su saque para quedarse con el primer set.

Asimismo, Comesaña volvió a adelantarse en el segundo asalto por 3-1 ante un rival que mostraba grandes signos de molestia y, con el Abierto de Estados Unidos a la vuelta de la esquina (último Grand Slam del año que se desarrollará entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre), decidió no arriesgar y dar por terminada su participación en Cincinnati.

En el resto de encuentros destacados en la jornada, Alexei Popyrin se medirá ante el español Martin Landaluce, Daniil Medvédev hará lo propio frente a Adam Walton y Carlos Alcaraz, número 2 del mundo, se enfrentará a Damir Dzumhur. Además, Alexander Zverev chocará frente a Nishesh Basavareddy.

Lectura rápida

¿Quién avanzó en el torneo?

Francisco Comesaña avanza a la tercera ronda del Masters 1000 de Cincinnati.

¿Por qué se retiró Darderi?

El italiano Luciano Darderi se retiró debido a un fuerte dolor en la espalda.

¿Cuál fue el resultado del partido?

Comesaña ganó el partido por 6-4, 3-1 y retiro.

¿Quién será el próximo rival de Comesaña?

Reilly Opelka será el próximo rival del argentino en la competencia.

¿Cuándo se realizarán el Abierto de Estados Unidos?

El Abierto de Estados Unidos se llevará a cabo entre el 24 de agosto y el 7 de septiembre.

[Fuente: Noticias Argentinas]

