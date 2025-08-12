Cuándo juega Racing la revancha con Peñarol por la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

Racing es uno de los representantes argentinos que disputa este año la Copa Libertadores 2025, y este martes, dio inicio a la serie de octavos de final contra Peñarol.

La "Academia", uno de los máximos candidatos a quedarse la Copa que ya conquistó en una ocasión, venía de ganar el Grupo E pero arrancó los octavos con una derrota por la mínima en su visita a Uruguay.

Qué necesita Racing para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

Racing perdió 1-0 con Peñarol en la ida en Uruguay, por lo que precisa cualquier victoria por la mínima diferencia para forzar la definición por penales, mientras que con cualquier triunfo por dos tantos de distancia, ganará el global.

Con el empate o cualquier derrota, el conjunto argentino quedará eliminado. Como las ediciones anteriores, la regla del “gol de visitante vale doble” ya no corre para competiciones Conmebol.

Cuándo se juega el partido de vuelta de Racing vs Peñarol

Racing recibe a Peñarol el próximo martes 19 de agosto desde las 21.30 horas en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 e septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.