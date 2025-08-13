Cruce de argentinos entre Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús en la Copa Sudamericana

FOTO: Se viene un choque de equipos argentinos en la Copa Sudamericana.

Central Córdoba de Santiago del Estero recibirá este jueves a Lanús, por la ida de la serie de octavos de final de Copa Sudamericana que enfrenta a equipos argentinos.

El partido se disputará a las 21:30 en el Estadio Alfredo Terrera, con capacidad para 16 mil espectadores, y se podrá ver a través de DSports. El árbitro será el peruano Kevin Ortega, quien será secundado desde el VAR por su compatriota Diego Haro.

Central Córdoba, que es dirigido por Omar de Felippe, está teniendo un año histórico, en el que participa por primera vez de torneos internacionales gracias a la consagración en la Copa Argentina 2024.

El equipo santiagueño quedó tercero en su zona de Copa Libertadores pese a haber hecho una grandísima fase de grupos en la que cosechó 11 puntos. Ya en la Copa Sudamericana, eliminó a Cerro Largo de Uruguay, conjunto al que superó con un cómodo global de 3-0.

Lanús, por su parte, tuvo una fase de grupos muy prolija, en la que terminó primero con 12 puntos, por encima de Vasco da Gama de Brasil, Melgar de Perú y Puerto Cabello de Venezuela. Esto le permitió a los dirigidos por Mauricio Pellegrino clasificar directamente a los octavos de final y así evitar los playoffs.

El “Granate”, que ganó la Copa Sudamericana en 2013, quiere conseguir un buen resultado para volver con cierta tranquilidad a Lanús, donde se llevará a cabo el partido de vuelta el próximo jueves 21 de agosto.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Sudamericana

Octavos de final – ida

Central Córdoba (SdE) – Lanús

Estadio: Alfredo Terrera

Árbitro: Kevin Ortega

VAR: Diego Haro

Hora: 21:30. TV: DSports

Central Córdoba (SdE): Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Lucas Besozzi, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy; Leonardo Heredia. DT: Omar de Felippe.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino; Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.