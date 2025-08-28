En vivo

Cronograma del Gran Premio de Países Bajos con Franco Colapinto: días, horarios y cómo ver en vivo

Con el piloto argentino presente, se corre este fin de semana la jornada 15 del campeonato mundial de Fórmula 1.

28/08/2025 | 00:51Redacción Cadena 3

FOTO: Colapinto tiene un fin de semana clave por delante.

Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el Circuito de Zandvoort.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería.

El pilarense no está teniendo una buena temporada: viene de finalizar 18 en Hungría, tras una carrera en la que todas las miradas apuntaron a Alpine, su mala estrategia y sus demoras en las paradas.

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

Los horarios y el cronograma del Gran Premio de Países Bajos de la F1

Viernes 29 de agosto:

  • Práctica libre 1: 07:30hs (12:30hs en los Países Bajos)
  • Práctica libre 2: 11:00hs (16:00hs en los Países Bajos)

Sábado 30 de agosto:

  • Práctica libre 3: 06:30hs (11:30hs en los Países Bajos)
  • Clasificación: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Domingo 31 de agosto:

  • Carrera: 10:00hs (15:00hs en los Países Bajos)

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Países Bajos

El Gran Premio de Países Bajos se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.

El calendario completo de la Fórmula 1 para 2025

  1. 16 de marzo: GP de Australia (Melbourne)
  2. 23 de marzo: GP de China (Shanghai)
  3. 6 de abril: GP de Japón (Suzuka)
  4. 13 de abril: GP de Bahrein (Sakhir)
  5. 20 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)
  6. 4 de mayo: GP de Miami
  7. 18 de mayo: GP de Ímola (Italia)
  8. 25 de mayo: GP de Mónaco
  9. 1 de junio: GP de España (Barcelona)
  10. 15 de junio: GP de Canadá (Montreal)
  11. 29 de junio: GP de Austria (Spielberg)
  12. 6 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)
  13. 27 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)
  14. 3 de agosto: GP de Hungría (Budapest)
  15. 31 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)
  16. 7 de septiembre: GP de Italia (Monza)
  17. 21 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)
  18. 5 de octubre: GP de Singapur
  19. 19 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)
  20. 26 de octubre: GP de México
  21. 9 de noviembre: GP de Brasil (San Pablo)
  22. 22 de noviembre: GP de Las Vegas
  23. 30 de noviembre: GP de Qatar (Lusail)
  24. 7 de diciembre: GP de Abu Dhabi (Yas Marina)

Lectura rápida

¿Quién es el piloto argentino en el Gran Premio de Países Bajos?
Franco Colapinto.

¿Cuándo se celebra esta competencia?
Del 29 al 31 de agosto de 2025.

¿Dónde se corre el Gran Premio?
En el Circuito de Zandvoort, Países Bajos.

¿Quién lidera el campeonato hasta ahora?
El líder es Oscar Piastri.

¿Dónde se puede ver la carrera?
En Disney+ y posiblemente en Fox Sports.

[Fuente: Noticias Argentinas]

