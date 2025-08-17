FOTO: Crisis en Quilmes: hinchas atacaron el micro de los jugadores y los amenazaron con pintadas

La crisis futbolística e institucional de Quilmes se agravó este fin de semana luego de que un grupo de hinchas agrediera e insultara a los jugadores tras la derrota por 1-0 ante Los Andes. El mal momento del equipo, que sumó su cuarta caída en los últimos cinco partidos y se acerca peligrosamente a la zona de descenso, desató la furia de los simpatizantes.

Según supo Noticias Argentinas, los incidentes se produjeron cuando el plantel regresaba al estadio Centenario para retirar sus vehículos particulares. En ese momento, un grupo de hinchas se acercó al micro, que llamativamente no contaba con custodia policial, y comenzó a proferir insultos contra los futbolistas.

Carteles con graves amenazas

El punto más tenso de la jornada se vivió cuando los jugadores descubrieron mensajes intimidatorios en sus automóviles. La agresión verbal escaló a una amenaza directa, reflejando el clima de tensión que rodea al club tras la reciente y tormentosa salida del entrenador Aldo Duscher.

La amenaza: La agresión más grave se materializó en carteles colocados en los autos de los futbolistas, con el mensaje: "Jugadores mercenarios, si nos mandan al descenso, los mandamos al hospital".

El DT interino: Néstor Frediani, quien asumió tras la salida de Duscher, lamentó la derrota en conferencia de prensa: "Lamentablemente, no se pudo, el gol nos golpeó".

Autocrítica del plantel: El defensor Federico Tevez fue el único jugador que dialogó con los medios y se hizo responsable por el mal momento: "La culpa es nuestra, tenemos que seguir trabajando".

Este episodio agrava la delicada situación del "Cervecero", que ahora no solo debe luchar por revertir los malos resultados en el campo de juego, sino también por calmar un ambiente hostil que amenaza con desbordarse.