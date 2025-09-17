Copa Libertadores: Estudiantes de La Plata visita al peligrosísimo Flamengo en el Maracaná

Estudiantes de La Plata tendrá una parada de riesgo este jueves, cuando visite al Flamengo en el mítico Maracaná, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

El partido, que está programado para las 21:30, se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+. El árbitro designado fue el colombiano Andrés Rojas, mientras que en el VAR estará su compatriota Nicolás Gallo.

Estudiantes está teniendo una muy sólida actuación en esta Copa Libertadores y se ilusiona con dar pelea, con el objetivo de ganar por quinta ocasión en su historia el torneo más importante de América.

En la fase de grupos, los dirigidos por Eduardo Domínguez quedaron primeros incluso por encima del último campeón, Botafogo de Brasil.

Ya en los octavos de final, el “Pincha” derrotó a Cerro Porteño de Paraguay con un global de 1-0.

En lo que respecta al Torneo Clausura, Estudiantes había tenido un gran inicio, pero perdió en tres de sus última cuatro presentaciones y cayó a la séptima posición en la Zona A.

El Flamengo, por su parte, tuvo un mercado de pases muy movido en el que se llenó de figuras, por lo que se presenta como una verdadera amenaza para cualquier oponente y como un serio candidato a quedarse con el título.

El “Mengao”, que tiene como director técnico a Filipe Luis, sufrió muchísimo para avanzar a los octavos de final, ya que quedó segundo en el Grupo C con 11 puntos, al igual que Liga de Quito de Ecuador y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Pero en los octavos de final mostró una versión totalmente diferente, al vencer cómodamente al Inter de Porto Alegre con un global de 3-0.

El Flamengo irá por todo en este semestre, ya que también lidera con 50 puntos en el Brasileirao, competencia que intentará ganar por primera vez desde el 2020.

Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro

Copa Libertadores

Cuartos de final – ida

Flamengo (Bra) – Estudiantes de La Plata

Estadio: Maracaná

Árbitro: Andrés Rojas (Col)

VAR: Nicolás Gallo (Col)

Horario: 21:30. TV: Fox Sports y Disney+.

Flamengo: Agustín Rossi; Emerson Royal, Danilo, Leo Pereira, Ayrton Lucas; Allan Souza, Saúl Ñíguez, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Gonzalo Plata y Samu Lino. DT: Filipe Luis.

Estudiantes de la Plata: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Ezequiel Piovi, Cristian Palacios; Guido Carrillo y Tiago Palacios. DT: Eduardo Domínguez.