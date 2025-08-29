Copa Argentina: Racing buscará reafirmar su paternidad contra este River que recuerda al Boca de Bianchi

El cruce de cuartos de final de la Copa Argentina entre Racing y River se presenta como mucho más que un partido: es un choque de narrativas, una batalla de paternidades históricas contra místicas presentes y el escenario de un drama personal de traición y morbo.

La "Academia", amparado en un historial que lo agiganta en los duelos de eliminación directa, buscará frenar a un River que, sin brillar, avanza con una resiliencia que trae al presente el recuerdo de equipos legendarios.

Según supo Noticias Argentinas, la reciente y sufrida clasificación del equipo de Marcelo Gallardo ante Unión de Santa Fe desde los doce pasos terminó de forjar una identidad que muchos ya comparan con la del histórico Boca de Carlos Bianchi.

Aquel equipo Xeneize no solo ganaba tandas de penales, sino que construyó una era de dominio continental basada en esa fortaleza mental, capaz de frustrar a rivales con mejor juego y levantar trofeos imponiéndose desde el punto penal, una mística que este River parece empezar a encarnar.

Frente a esa fortaleza anímica, Racing opone la contundencia de la historia. El historial general de los "mano a mano" por copas es un territorio donde la "Academia" ha sabido imponer una paternidad clara y dolorosa para su rival.

A continuación, el detalle de todos los cruces de eliminación directa:

La paternidad de Racing en el historial:

Copa de Honor 1917: La "Academia" se dio el gusto de ganarle a River la única final que disputaron entre sí en este formato.

Copa Británica 1945: En un partidazo de cuartos de final, el equipo de Avellaneda se impuso por 3 a 2.

Copa Libertadores 1967: En la fase semifinal, un triunfo clave por 3-1 en el Cilindro fue fundamental para que Racing avanzara hacia su primera y única conquista de América.

Supercopa 1988: En una serie memorable, Racing eliminó a River en semifinales con un agónico gol de Néstor Fabbri en el Monumental para luego gritar campeón.

Copa Centenario 1993: Volvió a festejar en la segunda ronda al ganar por la mínima, 1 a 0.

Copa Libertadores 1997: En octavos de final, el arquero Nacho González se vistió de héroe en la tanda de penales para darle el pase a Racing en el Monumental.

Copa Sudamericana 2002: Un nuevo festejo en octavos de final, esta vez por la Copa Sudamericana.

Un nuevo festejo en octavos de final, esta vez por la Copa Sudamericana. Copa Argentina 2012: Quizás el más recordado por el contexto, Racing eliminó en semifinales y por penales al River de Matías Almeyda que militaba en la Primera B Nacional.

Las victorias de River:

Copa Libertadores 2018: La única vez que River pudo eliminar a Racing en un cruce internacional, con un contundente 3-0 en la vuelta de octavos de final.

Supercopa Argentina 2019: El antecedente más reciente es también el más doloroso para Racing: una categórica goleada 5-0 en la final disputada en Santiago del Estero.

El morbo del "traidor": el capítulo de Maximiliano Salas

Como si la tensión histórica no fuera suficiente, el partido estará atravesado por el regreso de Maximiliano Salas para enfrentar por primera vez al club que lo vio brillar. Su conflictiva salida de Racing se convirtió en una novela. Tras la obtención de la Copa Sudamericana a fines de 2024, el delantero pidió un aumento salarial que se estancó con el cambio de dirigencia y el arribo de Diego Milito a la presidencia.

Aunque Racing le ofreció un nuevo contrato y había un acuerdo de palabra, un llamado del propio Marcelo Gallardo hizo que Salas cambiara de opinión. El delantero comunicó que haría uso de su cláusula de rescisión de ocho millones de euros, desatando la furia de los hinchas que pasaron de idolatrarlo a considerarlo un "traidor". La herida se profundizó cuando Milito se mostró "decepcionado" y acusó a River de romper un "pacto de caballeros" entre los clubes. La polémica incluso dividió al plantel de Racing, con jugadores como Bruno Zuculini agradeciéndole y otros como Adrián "Maravilla" Martínez mostrando su descontento en redes.

Con este cóctel de historia, paternidad, mística y traición, el duelo por la Copa Argentina se perfila como uno de los partidos más cargados y esperados del año.