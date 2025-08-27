En vivo

Deportes

Con un particular posteo, Racing desmintió la interna entre Gabriel Arias y Gustavo Costas

La sustitución del arquero ante Peñarol de Uruguay había desatado los rumores de pelea.

27/08/2025 | 22:04Redacción Cadena 3

FOTO: Gabriel Arias y Gustavo Costas desmintieron una pelea entre ellos.

Racing desmintió, en sus redes sociales, una pelea interna entre el arquero y capitán chileno Gabriel Arias y el entrenador Gustavo Costas con una foto de ambos con guantes de boxeo.

Si bien Racing se encuentra en los cuartos de final de la Copa Libertadores, el partido de vuelta de los octavos mostró una controvertida imagen sobre la culminación del encuentro que generó polémica.

Es que el arquero Arias fue sustituido a falta de un minuto para el final pensando en una posible tanda de penales que, finalmente, no se terminó dando gracias al gol de Franco Pardo. Al ser reemplazado, el arquero se retiró muy fastidioso del campo de juego y se habló de una posible pelea con el entrenador Gustavo Costas.

A pesar de esto, Arias se mantuvo como titular en la derrota 4-1 ante Argentinos Juniors y, tras esto, Racing subió una publicación en sus redes sociales con el arquero y Costas con unos guantes de boxeo entre risas.

"La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca" agregó el club de Avellaneda en el posteo.

Lectura rápida

¿Qué desmintió Racing? Racing desmintió rumores de una pelea interna entre Gabriel Arias y Gustavo Costas.

¿Cómo se originaron los rumores? La controversia surgió tras la sustitución de Arias en un partido ante Peñarol.

¿Qué imagen publicó Racing? El club publicó una foto de Arias y Costas con guantes de boxeo, mostrando buena onda.

¿Qué dijo Racing en su posteo? El club afirmó: "La única pelea verdadera es la que vamos a dar en todos los frentes. Todos juntos, más que nunca".

¿Cuándo se desató la polémica? La polémica apareció tras el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

[Fuente: Noticias Argentinas]

