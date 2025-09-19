Con la camiseta del Chelsea, el argentino Garnacho vuelve a Old Trafford
El equipo de Londres enfrentará a los “Diablos Rojos“ por la quinta fecha de la English Premier League.
19/09/2025 | 10:15Redacción Cadena 3
FOTO: Alejandro Garnacho llegó en este mercado de pases al Chelsea.
El Chelsea, con el delantero argentino Alejandro Garnacho en sus filas, enfrentará al Manchester United en el marco de la quinta fecha de la English Premier League.
Quinto con ocho unidades, el equipo del italiano Enzo Maresca llega a este partido tras empatar 2-2 con el Brentford en la pasada jornada. Los "Blues" igualaron en el debut ante el Crystal Palace y sumaron de a tres en las siguientes dos fechas ante el Fulham y el West Ham United.
Por su parte, los del portugués Ruben Amorim están decimocuartos con cuatro puntos a raíz de una victoria, un empate y dos derrotas. El equipo que viene de perder el clásico mancomuniano con el City tuvo su único triunfo hace dos fechas cuando le ganó 3-2 al Burnley en condición de local.
El encuentro entre los londinenses y el Manchester United tendrá lugar este sábado desde las 13.30 horas de Argentina en Old Trafford con los focos puestos en el delantero hispano argentino del Chelsea, Alejandro Garnacho, que llegó en este mercado de pases desde el equipo mancomuniano de manera controversial, tras ser marginado del plantel por Amorim.
La jornada empezará a las 8.30 horas con el clásico de Merseyside entre el Liverpool del argentino Alexis Mac Allister y el Everton en Anfield. Al finalizar este encuentro, habrá cuatro encuentros a las 11 horas: West Ham United recibiendo a Crystal Palace en Londres, Brighton and Hove Albion enfrentando al Tottenham Hotspurs en Sussex, Wolverhampton Wanderers ante el Leeds United en el Molineaux stadium y el Burnley recibiendo al Nottingham Forest en Lancashire.
A las 16 horas, el Fulham jugará ante el Brentford en Craven Cottage cerrando la jornada de sábado de fútbol de Inglaterra.
Esta quinta fecha finalizará el domingo con tres partidos: a las 10 horas, Bournemouth recibirá al Newcastle United y el Sunderland hará lo propio ante el Aston Villa. La jornada se cerrará a las 12.30 con el encuentro que disputarán el Arsenal y el Manchester City en Londres.
[Fuente: Noticias Argentinas]